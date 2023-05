Video gol-highlights Real Madrid-Osasuna 2-1: sintesi finale Coppa del Re 06-05-2023

Video gol-highlights Real Madrid-Osasuna 2-1: decide la doppietta di Rodrygo. Nel mezzo, il pareggio di Torró.

Real Madrid-Ososuna 2-1: los “Blancos” vincono la ventesima Coppa del Re.

Trionfo meritato per la squadra di Ancelotti, che conquista il terzo trofeo stagionale (potrebbero essere quattro), al termine di una gara disputata contro un pur ottimo Osasuna.

Rodrygo porta avanti i suoi dopo appena due minuti. Poi è il turno di Torró, che riequilibria le sorti, prima che il brasiliano metta ancora la sua zampata sul risultato.

Giocatori del Real Madrid in festa: foto dal profilo ufficiale Twitter della società (@realmadrid)

La sintesi di Real Madrid-Osasuna 2-1

Il Real Madrid va in vantaggio alla prima occasione disponibile: solita discesa sulla sinistra di Vinicius, che serve nel mezzo Rodrygo. Il sinistro dell’altro brasiliano è imprendibile per Herrera, e si infila nell’angolino.

L’Osasuna non resta a guardare, e pochi minuti dopo, su azione d’angolo, confeziona la prima palla gol: è Hernandez a impegnare Courtois con un colpo di testa potente ma non abbastanza per battere il belga.

Ci prova anche Budimir, sempre di testa, su cross di Pena, ma il suo tentativo è ancora preda di Courtois. L’Osasuna alza i ritmi, e mette ancora paura alla squadra di Ancelotti con un tiro di Ezzalzouli che esce di poco.

Juan Cruz prova ancora a sfruttare le doti aeree di Budimir, ma l’ex Crotone manda fuori colpendo di testa. Si rivede il Real Madrid, con un tentativo di Benzema che termina poco al lato.

L’Osasuna spinge bene sulle fasce, e da calcio piazzato si rende ancora pericoloso con un colpo di testa di Torró che finisce al lato di poco.

Tocca ancora a Benzema caricarsi sulle spalle le sorti offensive della sua squadra: il francese accompagna l’azione di Rodrygo e prova con un mancino nell’angolino basso. Il portiere blocca.

Le “Merengues” crescono nel finale di tempo: ci prova prima Vinicius, imbeccato da Tchouameni, ma il suo destro finisce fuori. Poi è il turno di Camavinga provare ad impensierire il portiere, ma il suo tiro è angolato, e si spegne sul fondo.

Il Real Madrid approccia in modo migliore la ripresa: il primo ad andare al tiro, alto, è Benzema, su assist di Camavinga. Ci prova poi Vinicius, servito dallo stesso Benzema, ma anche la sua conclusione è fuori misura.

L’Ososuna trova però il pari: è Torró, con un destro dalla distanza, a battere Courtois e ristabilire l’equilibrio.

Il Real Madrid reagisce, e ci prova con Valverde dalla distanza: palla fuori. Kroos impegna Herrera dentro l’area, ed è ancora Rodrygo a portare in vantaggio i suoi, al 70‘, raccogliendo proprio la respinta dell’estremo difensore.

Pronta reazione dell’Osasuna, che ci prova con Avila: il suo tiro finisce fuori. Il Real torna a farsi pericoloso da azione d’angolo, con Alaba che serve al centro Rodrygo: palla messa fuori.

La squadra di Ancelotti chiude in attacco: Rudiger va a colpire di testa su angolo battuto da Rodrygo, ma la palla finisce fuori.

La vittoria consente al Real di festeggiare la conquista della ventesima Coppa del Re, nonché del terzo trofeo stagionale, in attesa della Champions League. Ancelotti aggiunge un altro alloro alla sua preziosa bacheca, conquistando la quarta coppa nazionale da allenatore.

Highlights e Video gol di Real Madrid-Osasuna 2-1

Il tabellino di Real Madrid-Osasuna 2-1

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kross; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

A disposizione: Lunin, Nacho, Odriozola, Rudiger, Vallejo, Ceballos, Modric, Vazquez, Asensio, Mariano, Hazard

Allenatore: Ancelotti

OSASUNA (4-3-3): Sergio Herrera; Pena, Aridane, D. Garcia, Cruz; Moncayola, Torrò, Gòmez; Aimar, Budimir, Abde Ezzalzouli.

A disposizione: Fernandez, U. Garcia, Herrando, Moreno, M. Sanchez, R. Garcia, Ibañez, Muñoz, Barja, K. Garcia, Avila

Allenatore: Arrasate

Marcatori: 2′, 70′ Rodrygo (R), 58′ Torró (O)

Arbitro: José Mártinez

Ammoniti: Moncayola, Garcia (O); Militao, Vinicius, Valverde (R)