Video Gol Highlights Real Madrid-Lipsia 1-1: Sintesi 6-3-2024

Video Gol e Highlights Real Madrid-Lipsia 1-1, Ritorno Ottavi di finale Champions League: segnano Vinicius e Orban

Solo un pareggio tra Real Madrid e Lipsia all’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I madrileni riescono a conquistare la qualificazione ai quarti di finale con grande difficoltà, grazie alla vittoria dell’andata per 1-0 eliminando i tedeschi, che escono a testa altissima dalla competizione.

Sintesi di Real Madrid-Lipsia 1-1

Out Courtois, Militao e Alaba per Carlo Ancelotti, che conferma Lunin a porta e la coppia Nacho Fernandez e Mendy in difesa con Rudiger e Carvajal, mentre in mediana si rivede Valverde con Tchouameni, Kroos e Camavinga, in attacco la coppia formata da Bellingham e Vinicius.

Assenti Klostermann e Simakan per Marco Rose, che sceglie Lukeba in difesa con Orban, Raum e Henrichs a protezione di Gulacsi, mentre a centrocampo Dani Olmo, Haidara, Schlager e Xavi Simons, in attacco giocano sempre Openda e Sesko.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa si mostrano molto prudenti per difendere il vantaggio acquisito all’andata, mentre gli ospiti risultano coraggiosi nonostante la volontà di non rischiare di spezzare l’equilibrio in campo.

Dopo il giallo a Schlager, gli ospiti ci provano con un paio di giocate di Xavi Simons e di Openda, ma senza grande convinzione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Rodrygo al posto di Camavinga e sembra cambiare qualcosa, visto che i padroni di casa sono molto più offensivi, ma lasciano anche spazi agli avversari.

Dopo il miracolo di Lunin su Openda, vengono ammoniti Raum e Vinicius, mentre Gulacsi si supera su Rodrygo.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 65′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato con Vinicius, che trova il gol del vantaggio al termine di un bellissimo contropiede.

Reazione clamorosa degli ospiti, che al 68′ minuto pareggiano con Orban sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

https://x.com/ChampionsLeague/status/1765495643454288027?s=20

Vengono ammoniti Orban, Tchouameni e Kroos prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Joselu, Baumgartner, Elmas, Poulsen, Kampl e Modric al posto di Bellingham, Sesko, Schlager, Openda, Haidara e Kroos nel finale.

Highlights e Video Gol di Real Madrid-Lipsia 1-1:

Tabellino di Real Madrid-Lipsia 1-1

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Tchouameni, Kroos (78′ Modric), Camavinga (46′ Rodrygo); Valverde; Bellingham (85′ Joselu), Vinicius Junior. All. Ancelotti

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Lukeba, Orban, Raum; Dani Olmo, Haidara (90′ Kampl), Schlager (85′ Elmas), Xavi Simons; Openda (77′ Poulsen), Sesko (85′ Baumgartner). All. Rose

Arbitro: Davide Massa (Italia)

Gol: 65′ Vinicius Junior (R), 68′ Orban (L)

Ammoniti: Schlager, Raum, Vinicius Junior, Orban, Tchouameni, Kroos

Espulsi: nessuno