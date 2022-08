Video Gol Highlights Real Madrid-Eintracht Francoforte 2-0: Sintesi Supercoppa UEFA 10-8-2022

Video Gol Highlights Real Madrid-Eintracht Francoforte 2-0: decidono i gol di Alaba e Benzema. Quinto trionfo nella competizione per “Los Blancos”.

Real Madrid-Eintracht Francoforte 2-0: la squadra di Ancelotti vince la propria quinta Supercoppa Europa.

Vittoria meritata contro una pur ottima Eintracht Francoforte, che nel primo tempo aveva tenuto testa ai campioni d’Europa in carica.

Dopo un paio di occasioni tedesche, firmate da Kamada e Knauff, e un salvataggio di Tuta su tiro di Vinicius, il Real la sblocca con un gol di Alaba, bravo a capitalizzare una sponda di Casemiro.

Il raddoppio arriva nella ripresa, con il solito Benzema, servito proprio da Vinicius. Nel finale di gara, “Los Blancos” sfiorano più volte il tris, e si portano a casa un trofeo meritato.

La sintesi di Real Madrid-Eintracht Francoforte 2-0

Primi minuti di gara piuttosto equilibrati: il Real Madrid gestisce il possesso del pallone, ma la squadra di Glasner si posiziona bene e non lascia spazi.

Sono i tedeschi a creare occasioni: prima, Borré impegna Courtois su lancio di Lindstrom, ma viene colto in offside. Poi è Kamada, servito da un ottimo filtrante, a trovare ancora Courtois sulla sua strada.

Il Real risponde con una discesa di Valverde sulla destra: l’uruguagio serve Benzema, che pesca Vinicius solo in area. Sul diagonale del brasilano è Tuta, bravo ad intervenire in scivolata, che salva sulla linea.

Ancora l’Eintracht in avanti, con un tentativo di Knauff dalla destra: Courtois è attento. I teutonici riescono a tenere testa ai campioni d’Europa, che per diversi minuti faticano a costruire azioni offensive.

Il Real si riaffaccia in avanti con Vinicius: servito da Benzema, il brasiliano spara un destro, in diagonale, dalla trequarti sinistra. Trapp tocca, e mette in angolo.

Sugli sviluppi del corner, “Los Blancos” passano avanti: Benzema colpisce di testa, e favorisce la sponda di Casemiro. Arriva Alaba, che appoggia in rete a porta vuota, e bagna al meglio il debutto stagionale.

Finale di tempo col Real alla caccia del raddoppio: Kroos trova Benzema solo nel mezzo, ma il francese non centra la porta. Ancora Benzema, su assist di Vinicius, prova la botta. Trapp si oppone.

Non demordono i ragazzi di Ancelotti, che cercano ancora il gol con il supporto dei centrocampisti: ma, se il tiro di Casemiro finisce alto, quello di Valverde viene ancora neutralizzato da Trapp.

Anche l’inizio di secondo tempo si sviluppa su ritmi piuttosto alti: l’Eintracht punge con Lenz, sulla sinistra, mentre il Real tenta il raddoppio con Vinicius. Il tiro del brasiliano, lasciato solo in area, è respinto da Trapp.

Casemiro, servito da Modric, prova un sinistro dal limite che va a stamparsi sulla traversa. Risponde ancora l’Eintracht: Kamada pesca Knauff in area. Il tiro del tedesco è bloccato da Courtois sul primo palo.

Poco dopo arriva il raddoppio del Real: Alaba verticalizza per Vinicius sulla sinistra, il brasiliano mette in mezzo dove Benzema, quasi dal limite, spara un destro sul quale Trapp pasticcia un po’.

Ancora Real in avanti, alla ricerca del terzo gol: Kroos prova a liberare Benzema in area, ma i difensori dell’Eintracht intercettano.

Knauff prova ad alimentare le residue speranze dei compagni mettendosi in proprio, ma Militao lo ferma e dà inizio a un’azione di contropiede, che Kroos non riesce a finalizzare, spedendo fuori.

Gli spagnoli riescono comunque a controllare la situazione, e Ancelotti può concedere un po’ di spazio ai nuovi: fanno il loro debutto Rudiger e Tchouaméni, che si ritaglieranno maggior spazio nel prosieguo della stagione.

Stagione che per i campioni di Spagna e d’Europa inizia con un trofeo: la quinta Supercoppa Europea entra a far parte della bacheca delle “Merengues”, che saranno ancora una volta la squadra da battere.

Il tabellino di Real Madrid-Eintracht Francoforte 2-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal (Rudiger 85′), Militao, Alaba, Mendy; Modric (Rodrygo 67′), Casemiro, Kroos (Tchouaméni 85′); Valverde (Camavinga 76′), Benzema, Vinicius (Ceballos 85′).

Allenatore: Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Lucas Vazquez, Tchouaméni, Ceballos, Camavinga, Hazard, Mariano, Rodrygo

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Touré (Alario 70′), Tuta, N’Dicka; Knauff, Rode (Gotze 58′), Sow, Lenz; Lindstrom (Kolo Muani 58′), Kamada; Borré.

Allenatore: Glasner.

A disposizione: Ramaj, Grahl, Smolcic, Chandler, Gotze, Hasebe, Hauge, Kamada, Alidou, Kolo Muani, Alario.

Marcatori: 37′ Alaba (R), 65′ Benzema (R)

Arbitro: Oliver (Eng)

Ammoniti:

Espulsi: