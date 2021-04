Video Gol Highlights Real Madrid-Chelsea 1-1: Sintesi 27-4-2021

Video Gol e Highlights Real Madrid-Chelsea 1-1, Andata Semifinali Champions League: la sblocca Pulisic, pareggia Benzema

Solo un pareggio tra Real Madrid e Chelsea all’Estadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas nella sfida d’andata delle semifinali di Champions League.

Niente da fare per due squadre molto simili nel gioco e nell’interpretazione della partita, ma un pareggio che potrebbe pesare a favore degli inglesi, visto che gli spagnoli saranno obbligati alla vittoria o al pareggio con almeno due reti per qualificarsi in finale.

Sintesi di Real Madrid-Chelsea 1-1

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Meglio gli ospiti, che sembrano avere più voglia di far girare la palla, mentre i padroni di casa sono molto accorti e non vogliono concedere spazi.

Dopo un clamoroso errore di Werner, che tutto solo davanti al portiere fa fare bella figura a Courtois, al 14′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Pulisic, che sfrutta il lancio di Rudiger e salta anche il portiere.

Grande reazione dei padroni di casa, che alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano a farsi vedere in attacco con Benzema, che colpisce un palo clamoroso con un potentissimo sinistro da fuori area.

Al 29′ minuto i padroni di casa pareggiano proprio con Benzema, grande girata in area di rigore sulla sponda di Casemiro sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Di fatto non succede più nulla, visto che le due squadre non vogliono rischiare di sbilanciarsi preferendo rimandare tutto alla seconda frazione di gioco.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo ancora più equilibrato ed estremamente noioso. Gli ospiti hanno maggiormente il pallino del gioco, ma i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva.

A parte qualche conclusione dalla distanza, nessun problema per Courtois, gli unici pericolosi vengono costruiti su sviluppi di calci piazzati, ma le difese riescono sempre a metterci una pezza al momento giusto.

Highlights e Video Gol di Real Madrid-Chelsea 1-1

Tabellino di Real Madrid-Chelsea 1-1

Real Madrid (3-5-2): Courtois; Militao, Varane, Nacho; Carvajal (32′ st Asensio), Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo (32′ st Odriozola); Benzema (47′ st Rodrygo), Vinicius (21′ st Hazard). A disp.: Lunin, Altube, Isco, Diaz, Arribas, Blanco, Gutierrez. All.: Zidane.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (21′ st James), Kanté, Jorginho, Chilwell; Pulisic (21′ st Ziyech), Mount; Werner (21′ st Havertz). A disp.: Kepa, Caballero, Alonso, Abraham, Zouma, Giroud, Gilmour, Hudson-Odoi, Emerson. All.: Tuchel.

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 14′ Pulisic (C), 29′ Benzema (R)

Ammoniti: Vinicius, Kroos, Marcelo, Varane (R); Pulisic (C)

Espulsi: nessuno

