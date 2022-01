Video Gol Highlights Real Madrid-Athletic Bilbao 2-0: Sintesi Supercopa Rey 16-1-2022

Video Gol Highlights Real Madrid-Athletic Bilbao 2-0: le reti di Modric e Benzema regalano il trofeo alla squadra di Ancelotti.

Il Real Madrid vince la tredicesima Supercoppa di Spagna della propria storia. Battuto l’Athletic 2-0 con i gol di Modric e Benzema (rigore).

Vittoria meritata delle “Merengues”, che controllano la gara in tutte le sue fasi. L’Athletic, bravo a chiudere bene gli spazi nella prima mezzora di gara, fa davvero troppo poco per impensierire Benzema e compagni.

Per Ancelotti si tratta del quarto trofeo alla guida delle “Merengues”: che sia l’inizio di un nuovo ciclo vincente?

La sintesi di Real Madrid-Athletic Bilbao 2-0

Partita piuttosto bloccata tatticamente: i biancorossi di Marcelino impostano una gara prettamente difensiva, chiudendosi a riccio per attutire le iniziative del Real.

La squadra di Ancelotti ci prova con un tiro di Benzema, servito da Vinicius, ma il tentativo viene schermato dalla difesa.

La squadra biancorossa occupa bene il campo, e quando può prova a guadagnare metri. È il caso di Inaki Williams, che impegna Courtois con un destro a giro.

Il Real Madrid riesce a passare in vantaggio con Luka Modric: il fuoriclasse croato, servito da Casemiro, fa valere tutto il suo talento con un tiro chirurgico che non lascia scampo a Unai.

L’Athletic risponde con Sancet, che converge e prova il sinistro. Alto.

Real Madrid aggressivo anche in avvio di ripresa; Vazquez per Benzema, il cui tiro viene deviato in angolo da Yeray.

Il Var rileva un tocco di mano e l’arbitro assegna rigore al Real: trasforma Benzema, che non ha problemi a spiazzare Unai.

L’Athletic si fa vedere solo con tentativi dalla distanza: ci prova Raul Garcia, che mette sulla traversa.

Sul risultato di 2-0 al Real serve solo gestire e dosare le forze. I “Blancos” lasciano il possesso all’Athletic, che non riesce a creare occasioni degne di nota.

La possibilità di accorciare arriva su rigore: Militao commette fallo da ultimo uomo e dà una chance alla squadra di Marcelino. Raul Garcia sbaglia malamente e sciupa l’opportunità.

Il Real, che resta in dieci nel finale, vince dunque la tredicesima Coppa di Spagna. Per Ancelotti è il quarto trofeo alla guida delle “Merengues”.

Highlights e video gol Real Madrid-Athletic Bilbao 2-0

Il tabellino di Real Madrid-Athletic Bilbao 2-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez (Nacho 90+1′), Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo (Valverde 64′), Benzema, Vinicius (Marcelo 86′). A disposizione: Camavinga E., Ceballos D., Fernandez N., Fuidias T. (Portiere), Hazard E., Isco, Jovic L., Lunin A. (Portiere), Marcelo, Valverde F. Allenatore: Ancelotti C..

ATH. BILBAO (4-4-2): Simòn; De Marcos, Alvarez, Martinez, Balenziaga (Berchiche 58′); Berenguer (N. Williams 45′), Zarraga (Vesga 58′), Garcia, Munain (Serrano 81′; Inaki, Sancet (Garcia 52′)- A disposizione: Agirrezabala J. (Portiere), Berchiche Y., Capa A., Garcia R., Lekue I., Nolaskoain P., Petxa A., Serrano N., Vesga M., Vivian D., Williams N. Allenatore: Marcelino G..

Marcatori: 39′ Modric (R), 52′ Benzema (rigore, R)

Ammoniti: Yeray (A), Nacho (R),

Espulsi: Militao (R)

