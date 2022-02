Video Gol Highlights PSG-Real Madrid 1-0: Sintesi 15-2-2022

Video Gol e Highlights PSG-Real Madrid 1-0, Andata Ottavi di finale Champions League: decide Mbappe

Il PSG batte di misura il Real Madrid al Parco dei Principi di Parigi nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Vittoria assolutamente fondamentale e meritata per i parigini, che si portano avanti nella doppia sfida proprio con il giocatore che l’anno prossimo vestirà la maglia avversari, ma i madrileni hanno ancora spazio per tentare di rimontare e ribaltare il risultato in una qualificazione ai quarti di finale ancora apertissima.

Sintesi di PSG-Real Madrid 1-0

Out il solo Sergio Ramos per Mauricio Pochettino, che sceglie Donnarumma a porta e Di Maria in attacco con Mbappe e Messi, visto che Neymar non è ancora al meglio, ma è recuperato per la panchina. In difesa sorpresa Nuno Mendes con Kimpembe e capitan Marquinhos al centro e Hakimi sulla fascia destra, mentre in mediana spazio a Danilo Pereira, Leandro Paredes e Verratti.

Buone notizie per Carlo Ancelotti, che recupera Benzema, in campo dal primo minuto nel tridente d’attacco con Asensio e Vinicius. In difesa c’è il quartetto tipo con Carvajal e Mendy sulle fasce e Militao con Alaba davanti a Courtois, mentre in mediana il trio delle grandi vittorie è confermato in toto con Kroos e Modric con Casemiro.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Entrambe le squadre vogliono fare possesso palla, ma sono perfette in fase difensiva, tanto da rendere abulici e inconsistenti i potenziali dei due attacchi.

Meglio sicuramente i padroni di casa, che ci provano con Di Maria e Messi, che risultano imprecisi, Nuno Mendes e Danilo Pereira, ma Courtois non ha problemi e si fa trovare pronto.

Gli ospiti sembrano contratti e senza idee, ma soprattutto un po’ nervosi, come dimostra l’ammonizione di Casemiro, già diffidato e, quindi, assente per la sfida di ritorno, mentre riceve un giallo anche Verratti.

Si sveglia la partita nel secondo tempo, visto che le due squadre risultano molto più offensive e lunghe, favorendo capovolgimenti di fronte e occasioni.

Viene ammonito Militao, poi i padroni di casa si rendono pericolosi con Messi, Mbappe e Di Maria prima del giallo comminato a Mendy.

Al 62′ minuto potrebbe cambiare la partita, ma Courtois para il calcio di rigore di Messi, fischiato dall’arbitro per fallo di Danilo Pereira, anche ammonito, su Vinicius.

Girandola di cambi con l’entrata in campo di Lucas Vazquez, Rodrygo, Neymar, Valverde e Hazard per Vinicius, Modric, Di Maria, Asensio e Carvajal, ma a rendersi pericolosi sono sempre i padroni di casa con Mbappe e Messi poco cinici sotto porta.

L’arbitro alza il cartellino giallo anche per Rodrygo, Kimpembe e Leandro Paredes, c’è tempo anche per Gueye e Bale al posto di Danilo Pereira e Benzema, ma Courtois c’è sempre sulle conclusioni di Gueye e Mbappe.

Nel finale, proprio quando la partita sembra finita, al 95′ minuto i padroni di casa segnano il gol vittoria con una magia di Mbappe.

Highlights e Video Gol di PSG-Real Madrid 1-0:

Tabellino di PSG-Real Madrid 1-0

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Danilo (42′ st Gueye), Paredes, Verratti; Di Maria (28′ st Neymar), Messi, Mbappé. A disp.: Navas, Dagba, Diallo, Kehrer, Kurzawa, Herrera, Draxler, Simons, Wijnaldum, Icardi. All.: Pochettino



Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal (27′ st Lucas Vazquez), Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric (37′ st Valverde); Asensio (27′ st Rodrygo), Benzema (42′ st Bale), Vinicius Jr (37′ st Hazard). A disp.: Lunin, Nacho, Marcelo, Jovic, Ceballos, Isco, Camavinga. All.: Ancelotti



Arbitro: Orsato (Italia)

Marcatori: 49′ st Mbappé

Ammoniti: Casemiro (R) ,Verratti (P), Militao (R), Mendy (R), Kimpembe (P), Rodrygo (R), Paredes (P)

Espulsi:

Note: Al 17′ st Courtois para un rigore a Messi

