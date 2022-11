Video Gol Highlights Portogallo-Uruguay 2-0: Sintesi 28-11-2022

Video Gol e Highlights Portogallo-Uruguay 2-0, 2° Giornata Gruppo H Mondiali Qatar 2022: doppietta di Bruno Fernandes

Il Portogallo batte l’Uruguay all’Iconic Stadium di Lusail, conosciuto anche come National Stadium, nella seconda giornata del Gruppo H della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Tre punti fondamentali per i portoghesi, che conquistano gli ottavi di finale con un turno d’anticipo inguaiando gli uruguayani, costretti a vincere all’ultima per poter sperare di qualificarsi alla fase finale.

Sintesi di Portogallo-Uruguay 2-0

Out Otavio e Danilo Pereira per il ct Fernando Santos, che schiera in difesa Mendes e Pepe con Ruben Dias e Joao Cancelo davanti a Costa, confermando Ruben Neves in mediana con Bernardo Silva e William Carvalho e avanzando Bruno Fernandes sulla trequarti alle spalle di Cristiano Ronaldo e Joao Felix.

Non c’è Araujo per il ct Alonso, che punta su Coates in difesa con Gimenez, Godin e Olivera a protezione di Rochet, confermando Bentancur, Vecino e Valverde in mediana, mentre in attacco ci sono Cavani e Varela con Nunez.

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. C’è equilibrio totale in campo tra due squadre che si somigliano molto, bravissime in fase difensiva, dove chiudono tutti gli spazi e vogliose di ripartire in contropiede, ma completamente fermate dalla chiusura degli spazi da parte degli avversari.

Dopo un tentativo di Olivera, ci prova William Carvalho, ma senza fortuna, e viene ammonito Bentancur, che si divora il gol del vantaggio tutto solo davanti al portiere.

Non sarà l’unico giallo di questa prima frazione di gioco, visto che poi l’arbitro estrae il cartellino anche a Ruben Neves e Olivera, mentre si fa male Nuno Mendes, che viene sostituito da Guerreiro.

Non cambia molto il copione della partita in un secondo tempo che inizia con i portoghesi in dominio del campo e del gioco e gli uruguayani completamente rintanati nella propria metà campo.

Dopo un tentativo impreciso di Joao Felix, al 54′ minuto i portoghesi sbloccano il risultato con il solito Cristiano Ronaldo, che trova l’assist per il gol del vantaggio di Bruno Fernandes.

Grandissima reazione da parte degli uruguayani, che alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco ed attaccano a testa bassa la porta di Costa, spaventandolo più volte con Nunez.

Entrano De Arrascaeta e Pellistri al posto di Vecino e Godin, poi anche Leao, Gomez e Suarez al posto di Ruben Neves, Nunez e Cavani, ma l’assalto degli uruguayani è insistente e porta al clamoroso palo colpito da Gomez.

Dopo il giallo a Joao Felix, gli uruguayano si divorano più volte il pareggio con De Arrascaeta e un clamoroso poco cinico Suarez prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Matheus Nunes, Ramos, Palhinha e Vina subentrare per Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Joao Felix e Olivera.

Viene ammonito Ruben Dias e al 93′ minuto i portoghesi chiudono i giochi raddoppiando su calcio di rigore, fischiato dall’arbitro grazie all’intervento del VAR per fallo di mano di Gimenez, trasformato da Bruno Fernandes.

Nel finale gli uruguayani rischiano di crollare, ma Bruno Fernandes si divora la possibile tripletta prima venendo fermato da Rochet e poi addirittura dal palo.

Highlights e Video Gol di Portogallo-Uruguay 2-0:

Tabellino di Portogallo-Uruguay 2-0

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes (42′ Guerreiro); William Carvalho (82′ Palhinha), Ruben Neves (69′ Leao); Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix (82′ Nunes); Cristiano Ronaldo (82′ Goncalo Ramos). Ct: Fernando Santos.

URUGUAY (5-3-2): Rochet; Varela, Gimenez, Godin (62′ Pellistri), Coates, Olivera (86′ Vina); Valverde, Vecino (62′ De Arrascaeta), Bentancur; Cavani (73′ Suarez), Nuñez (72′ Maxi Gomez). Ct: Diego Alonso.

ARBITRO: A. Faghani

GOL: 54′, 90’+3 Bruno Fernandes

AMMONITI: 6′ Bentancur, 38′ Ruben Neves, 44′ Olivera, 77′ Joao Felix, 89′ Ruben Dias

ESPULSI: –

NOTE: recupero 13′