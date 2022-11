Video Gol Highlights Portogallo-Ghana 3-2: Sintesi 24-11-2022

Video Gol e Highlights Portogallo-Ghana 3-2, 1° Giornata Gruppo H Mondiali Qatar 2022: segnano Cristiano Ronaldo, Ayew, Joao Felix, Bukari e Leao

Il Portogallo batte il Ghana al 974 Stadium di Doha, conosciuto anche come Ras Abu Aboud Stadium, nella prima giornata del Gruppo H della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Nonostante il risultato, è stato più difficile del previsto per i lusitani, che hanno risolto la partita soprattutto grazie ai cambi e si portano in testa alla classifica inguaiando i ghanesi.

Sintesi di Portogallo-Ghana 3-2

Il ct Fernando Santos punta su Cancelo, Dias, adatta Pereira e Guerreiro in difesa davanti a Costa, schiera Neves in mediana con Bruno Fernandes e Bernardo Silva e lancia Otavio nel tridente d’attacco con Cristiano Ronaldo e Joao Felix.

Mentre il ct Otto Addo gioca con un 4-3-3 mascherato in 5-4-1 con Seidu, Djiku, Amartey, Salisu e Baba a protezione di Ati-Zigi a porta, schiera Amartey, Partey e Samed in mediana e in attacco si affida a Kudus, Williams e Ayew.

E’ una partita praticamente a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi e i portoghesi prendono sin da subito in mano il pallino del gioco con un possesso palla reso troppo lento dalla fase difensiva dei ghanesi, completamente rintanati nella propria metà campo.

L’ordine e la compattezza dei ghanesi è tale da risultare quasi snervante per i portoghesi, che spaventano il portiere avversario solo con il solito capitano Cristiano Ronaldo, più volte poco preciso o cinico davanti al portiere e al quale annullano anche una rete al 31′ minuto per fallo su Djiku, mentre viene ammonito Kudus.

Non cambia il copione della partita anche in un secondo tempo di marca portoghese, contro cui i ghanesi provano almeno a metterci aggressività nel pressing.

Dopo il giallo a Ayew e il tentativo di Kudus, entra William Carvalho al posto di Otavio, viene ammonito anche Seidu.

Al 65′ minuto i portoghesi sbloccano finalmente il risultato trovando il gol del vantaggio con Cristiano Ronaldo, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Salisu.

I ghanesi provano a reagire anche con le sostituzioni, visto che inseriscono Lamptey per Seidu e alzano il baricentro, facendosi vedere in attacco ancora con Kudus.

Al 73′ minuto i ghanesi addirittura riescono a pareggiare con Ayew, su assist di Kudus, lanciato da una grandissima giocata di Baba.

Ma i portoghesi non si scompongono, inseriscono Leao per Neves, quando entrano anche Bukari e Ayew per il fratello e Kudus, e segnano di nuovo al 78′ minuto con Joao Felix al termine di un bel contropiede.

Nemmeno il tempo di tornare a centrocampo che al 80′ minuto i portoghesi raddoppiano e allungano con Leao su assist di Bernardo Silva, sempre al termine di un contropiede iniziato con un recupero palla.

Entrano Ramos, Palhinha e Joao Mario al posto di Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Joao Felix prima del gol dei ghanesi al 89′ minuto di Bukari, su errore degli avversari.

🇵🇹 Portugal picks up three points against Ghana after a hectic second half@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

Nel finale c’è tempo ancora per le ammonizioni di Williams, Pereira e Bruno Fernandes e per le sostituzioni che vedono coinvolti Semeyo e Keyereh subentrare al posto di Djiku e Samed.

Highlights e Video Gol di Portogallo-Ghana 3-2:

Tabellino di Portogallo-Ghana 3-2

Portogallo (4-3-1-2): Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Rúben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Neves (77’ Leao), Otavio (56’ Carvalho); Bernardo Silva; João Félix, Ronaldo.

Ghana (5-4-1): Ati Zigi; Seidu (66’ Lamptey), Djiku, Salisu, Amartey, Rahman; Kudus (77’ Bukari), Partey, Abdul Samed, André Ayew (77’ Jordan Ayew); Iñaki Williams.

Gol: 65’ rig. Ronaldo, 78’ Joao Felix, 80’ Leao; 73’ Ayew, 89′ Bukari.

Note – Ammoniti: Kudus, Ayew, Seidu.