Video Gol Highlights Portogallo-Francia 3-5 dcr (0-0 dts): sintesi 05-07-2024

Il Risultato di Portogallo-Francia 3-5 dcr (0-0 dts), quarti di finale Euro 2024: i transalpini vincono ai tiri di rigore contro un avversario combattivo e affronteranno la prima semifinale contro la Spagna il 9 luglio.

La Sintesi di Portogallo-Francia 3-5 dcr (0-0 dts)

Non succede granché nel primo eccetto un potente tiro di Hernandez da circa ventisette metri che Diogo Costa respinge difficoltosamente al minuto 20.

Poche conclusioni, spesso imprecise, un paio di accelerazioni di Mbappé e Leao che non producono pericoli e la consuetà sterilità offensiva malgrado il possesso palla e la gran mole di lavoro in fase offensiva.

Il Portogallo si fa insidioso con due azioni estemporanee: un tiro sul primo palo di Leao che Maignan fa suo con qualche rischio e uno di Bruno Fernandes deviato in corner.

C’è davvero poco da dire su questa prima frazione, che termina senza alcun minuto di recupero.

Anche la ripresa vive di accelerazioni da una parte all’altra, Mbappé mette in mezzo un pallone leggermente lungo per i compagni dopodiché iniziano a fioccare le occasioni da gol: al 59° Leao scappa a sinistra e solo un intervento di Camavinga evita che il milanista metta in mezzo un pallone pericloso, mentre è straordinario Maignan sul diagonale di Bruno Fernandes al 61° e su un tiro ravvicinato di Vitinha poco dopo.

Grandi sono anche le chance per i transalpini: al 66° Ruben Dias in scivolata devia il tiro di Kolo Muani diretto probabilmente a rete e al 70° Koundé sfiora il palo con un tiro nato da una serie di rimpalli.

L’ultima emozione, un tiro splendido di Dembelé da lontano che al 74° sfiora il palo. La partita entra poi in una fase di stanca che solo il triplice fischio spezza. Si va ai tempi supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

A dir poco increbile la chance per i lusitani in apertura: Conceicao percorre la fascia e pesca Ronaldo a centro-area, ma CR7 calcia altissimo essendogli rimasto il piede inchiodato sul terreno. Al 103° enorme chance anche per Leao, al tiro del quale si oppone con il corpo Upamecano rischiando anche il fallo di mano.

Entra Joao Felix e questi sfiora il gol subito con un colpo di testa sull’esterno della rete dopo bella iniziativa e gran cross di Conceicao. Al 120° il contropide lusitano porta Nuno Mendes a sfiorare il gol della vittoria con un tiro troppo centrale dal limite dell’area. Il risultato non si schioda dallo 0-0 e si va ai tiri di rigore.

TIRI DI RIGORE

Dembelé gol

Cristiano Ronaldo gol

Fofana gol

Bernardo Silva gol

Koundé gol

Joao Felix palo

Barcola gol

Nuno Mendes gol

Hernandez gol

Highlights e Video Gol di Portogallo-Francia 3-5 dcr (0-0 dts)

Il Tabellino di Portogallo-Francia 3-5 dcr (0-0 dts)

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo (75′ Semedo), Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Vitinha (119′ Matheus Nunes), Palhinha (92′ Ruben Neves), Bruno Fernandes (75′ F. Conceicao); Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao (106′ Joao Felix). CT: Martinez

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kanté, Tchouameni, Camavinga (91′ pts Fofana); Griezmann (67′ Dembelé), Kolo Muani (86′ Thuram), Mbappé (106′ Barcola). CT: Deschamps

Marcatori:

Arbitro: Oliver (ING)

Ammoniti: Palhinha (salta la prossima partita), Saliba

Espulsi:

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.