Video Gol Highlights Polonia-Arabia Saudita 2-0: Sintesi 26-11-2022

Video Gol e Highlights Polonia-Arabia Saudita 2-0, 2° Giornata Gruppo C Mondiali Qatar 2022: segnano Zielinski e Lewandowski

La Polonia batte l’Arabia Saudita all’Education City Stadium di Al Rayyan nella seconda giornata del Gruppo C della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

I polacchi si portano in testa alla classifica vincendo un vero e proprio scontro diretto contro i sauditi, che dovranno giocarsela all’ultimo per tentare di superare il turno.

Sintesi di Polonia-Arabia Saudita 2-0

Il ct Michniewicz lancia Bielik in mediana con Krychowiak in un centrocampo completato da Cash e Frankowski sulle fasce, mentre in difesa viene confermato Bereszynski con Glik e Kiwior davanti a Szczesny e in attacco ci sono sia Milik che Lewandowski appoggiati da Zielinski trequartista.

Mentre il ct Renard conferma la squadra che tanto ha fatto bene all’esordio con Abdulhamid, Al Amri, Al Boleahi e Al Breik in difesa a protezione di Al Owais, con Al Najei, Al Malki e Kanno in mediana e un tridente d’attacco costituito da Al Buraikan, Al Shehri e Al Dawsari.

Non è una partita indimenticabile per il primo tempo, durante il quale si gioca su ritmi abbastanza blandi. Meglio gli arabi, che almeno ci mettono aggressività e dinamicità nel tentativo di spezzare l’equilibrio dovuto all’ottima fase difensiva dei polacchi, che risultano compassati.

Dopo un tentativo di Kanno, cominciano a volare i cartellini gialli: infatti, vengono ammoniti Kiwior, Cash, Milik, Al Malki nel giro di pochissimi minuti.

Proprio quando la prima frazione di gioco sembra ormai scivolare senza altri spunti, al 41′ minuto i polacchi sbloccano il risultato con Zielinski, che trova il gol del vantaggio su assist di Lewandowski, lanciato da Frankowski.

Ma nel recupero c’è ancora tempo per un calcio di rigore per gli arabi al 46′ minuto, fischiato dall’arbitro per fallo di Bielik su El Shehri, ma Szczesny para l’esecuzione di Al Dawsari, per poi compiere un vero miracolo sul tentativo di tap-in di Al Breik, e viene ammonito Al Amri.

Cambia leggermente il copione della partita in un secondo tempo che inizia con l’entrata in campo di Al Abid al posto di Al Najei.

Gli arabi provano a reagire e ricalcare gli ultimi minuti del primo tempo, soprattutto Al Dawsari impegna ancora Szczesny, mentre Kanno risulta poco preciso.

Entrano Kaminski e Al Ghamman al posto di Zielinski e Al Breik, nel mezzo prima la clamorosa traversa di Milik e poi l’altrettanto clamoroso palo di Lewandowski.

C’è spazio anche per Piatek al posto di Milik, ci prova anche Al Malki, ma i polacchi raddoppiano chiudendo i giochi al 82′ minuto con Lewandowski, che sfrutta proprio un brutto errore dell’avversario.

Nel finale Al Dawsari, Bahbi e Al Obud subentrano al posto di Al Malki, Al Abid e Al Shehri, mentre Lewandowski si divora la doppietta trovando un superlativo Al Owais.

Highlights e Video Gol di Polonia-Arabia Saudita 2-0:

Tabellino di Polonia-Arabia Saudita 2-0

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Kiwior, Glik, Bereszynski; Cash, Bielik, Krychowiak, Frankowski; Zielinski (Dal 63′ Kaminski); Lewandowski, Milik (Dal 71′ Piatek). C.t.: Michniewicz.

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Al-Boleahi, Al-Burayk; Al Malki (Dal 86′ N. Al-Dawsari), Kanno; Al-Buraikan (Dal 66′ Al-Ghanam), Al-Najei (Dal 46′ Al-Abid, dal 94′ Bahebri)), S. Al-Dawsari; Al-Shehri (Dal 86′ Al-Aboud). Ct. Renard

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasile)

Gol: 39′ Zielinski (P), 82′ Lewandowski (P)

Assist: Lewandowski,

Ammoniti: Kiwior, Cash, Milik, Al Malki, Al Amri

Note: al 46′ del primo tempo Szczesny respinge un rigore a Al-Dawsari.