Video gol highlights Pisa-Empoli 1-1: sintesi 20-02-2021

Risultato Pisa-Empoli 1-1, 24° giornata Serie B: il derby toscano finisce con un pareggio giusto, ma non adatto alle ambizioni delle due squadre. Se i padroni di casa non riescono ad andare a -1 dall’ottavo posto, gli ospiti perdono altri due punti sul terzo posto e la fuga che poche partite fa sembrava certa sfuma.

A Birindelli a fine primo tempo risponde Zurkowski ad un quarto d’ora dal 90°.

Cronaca Pisa-Empoli 1-1, 24° giornata Serie B

La partita è bella sin dall’inizio, con tante occasioni per entrambe le squadre: già al 2° minuto un errore di Nikolaou spalanca la strada a Palombi per un assist a Gucher, sfortunato a mancare di un soffio il bersaglio con un gran tiro al volo.

Pochi secondi dopo, Moreo arriva al cospetto di Gori che respinge il suo tiro, mentre al 7° lo stesso trequartista empolese sfiora la traversa con un gran tiro al volo su cross di La Mantia.

Al 13° si vede Birindelli con un diagonale da fuori che Brignoli devia in corner. Un quarto d’ora dopo, prima Marconi in acrobazia e poi Moreo di testa non trovano per poco il gol.

Il match è bello e manca solo la rete, che arriva al 35°: Siega intercetta un pallone nella sua metà campo e lancia sulla destra Birindelli, che trova una prateria e la sfrutta andando anche a battere a rete con la punta trafiggendo Brignoli.

Gli ultimi dieci minuti di partita sono ancora pieni di ritmo e c’è il tempo per due bei tiri ciascuno, uno di Marconi e uno di Haas, che sorvolano la traversa di poco. La prima frazione termina senza recupero.

Anche nella ripresa il ritmo è elevato e le occasioni arrivano con una certa frequenza. L’Empoli va al tiro con Haas, che di testa manda fuori un cross di Mancuso, e poi con il nuovo entrato Bajrami, sul cui tentativo è decisiva la deviazione di Siega.

Al 56° Palombi colpisce il palo con una zuccata non molto pulita, ma efficace o quasi, e cinque minuti dopo gli ospiti replicano con una girata di Mancuso che finisce sull’esterno della rete.

L’Empoli continua ad attaccare, rischia di incassare il 2-0 per mano di Vido, che tira addosso a Brignoli, manca il gol con un tentativo di tacco del nuovo entrato Matos e con Parisi, che sfiora il palo da fuori, al 76° trova finalmente il gol: Parisi crossa dalla sinistra e l’altro subentrato Zurkowski, appostato sul secondo palo, scaraventa la sfera in rete con un gran tiro al volo.

Nel quarto d’ora finale il ritmo cala e le due squadre sembrano volersi accontentare pur non disdegnando di andare al tiro. Manca tuttavia la precisione e l1-1 non cambia più.

Migliori in campo Birindelli e Zurkowski (6.5 per entrambi), mentre nessuno ha giocato così male da dover essere giudicato il peggiore in campo.

Tabellino Pisa-Empoli 1-1, 24° giornata Serie B

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli (81′ Belli), Caracciolo, Varnier, Beghetto; Gucher (91′ Quaini), De Vitis (81′ Mastinu), Mazzitelli (65′ Marin); Siega; Marconi, Palombi (65′ Vido). Allenatore: D’Angelo

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Parisi (85′ Terzic); Haas, Stulac (92′ Damiani), Ricci (73′ Zurkowski); Moreo (46′ Bajrami); Mancuso, La Mantia (74′ Matos). Allenatore: Dionisi

Marcatori: 35′ Birindelli e 76′ Zurkowski

Arbitro: Manganiello

