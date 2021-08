Video Gol Highlights Pisa-Alessandria 2-0: sintesi 27-08-2021

Risultato Pisa-Alessandria 2-0: una bellissima doppietta di Lorenzo Lucca, gigante dai piedi buoni giunto dal Palermo, abbatte l’ancora acerba Alessandria e manda momentaneamente i nerazzurri al primo posto. Piemontesi, invece, ancora a zero punti.

Sintesi Pisa-Alessandria 2-0

Dopo oltre mezz’ora di equilibrio senza emozioni, il Pisa, che ha sempre tenuto le redini del match, inizia a bussare dalle parti di Pisseri sollecitandolo più volte.

Il primo a creare problemi alla retroguardia dei Grigi è Marsura, che al 32° manca di poco il bersaglio da fuori area e al 36°, dopo una bella progressione, entra in area per concludere e viene fermato da Pisseri con i piedi.

Al 43° è invece Touré a sfiorare il gol con un potente destro dalla distanza, anche questa volta ben respinto dall’ottimo portiere ospite.

La prima frazione termina, dunque, a reti bianche, ma i piemontesi, insidiosi solo quando Nicolas deve intervenire su una conclusione dell’ex Palombi, ben lanciato da Chiarello al 32°. I primi quarantacinque minuti si concludono dopo un solo minuto di recupero.

Si ricomincia con l’Alessandria subito in avanti e vicina all’improvviso vantaggio con Mustacchio: l’esterno dei piemontesi sbuca sul secondo palo e impatta il cross di Beghetto, ma calcia male e butta via l’occasione.

I pisani riprendono poi il comando delle operazioni e si avvicinano più volte alla meritata rete, ma Pisseri è attento su Gucher al 66° e viene graziato al 75° da Cohen, che da buona posizione calcia a lato.

A dieci minuti i nerazzurri riescono finalmente a sfondare: un bel filtrante alto di Marsura taglia in due la difesa ospite e giunge a Lucca, entrato ad inizio ripresa, che tocca di prima intenzione battendo Pisseri.

Cinque minuti dopo, arriva anche il 2-0 ancora a firma di Lucca, che scatta in posizione regolare e insacca nuovamente con un tiro incrociato sfruttando lo spettacolare lancio in rovesciata di Masucci. La sfida termina praticamente qui, non accade altro.

I migliori in campo sono senz’altro Lucca (7.5), che entra ad inizio secondo tempo e firma i suoi primi gol, da vero attaccante, in B, e Pisseri (6.5), che salva quel che può fino alla resa. Male Sibilli (5), meno attivo della scorsa settimana, e Mustacchio (5), che si divora una delle rare occasioni create dai suoi.

Tabellino Pisa-Alessandria 2-0

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Leverbe, Birindelli (67′ Beruatto); Touré (72′ De Vitis), Marin, Gucher (72′ Masucci), Marsura; Sibilli (67′ Cohen), Mastinu (54′ Lucca). Allenatore: D’Angelo

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Mantovani, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Chiarello (75′ Orlando), Casarini, Ba (88′ Bruccini), Beghetto (88′ Lunetta); Palombi (62′ Arrighini), Corazza (75′ Marconi). Allenatore: Longo

Marcatori: 80′ e 85′ Lucca

Arbitro: Cosso

Ammoniti: Mantovani, Benedetti, Marin e De Vitis

Video Gol Highlights Pisa-Alessandria 2-0

