Video gol highlights Pescara-Frosinone 1-1: sintesi 17-07-2020

Risultato, sintesi e video gol highlights Pescara-Frosinone 1-1, 35° giornata Serie B: niente di fatto tra abruzzesi e laziali, che non si superano e rimangono i primi pericolosamente vicini alla zona playout e i secondi sempre più lontani dal terzo posto, il più confortevole per affrontare i playoff. Oltre alla posta in palio le due squadre si dividono anche i parziali, il Pescara il primo e il Frosinone il secondo; i gol sono di Memushaj e Novakovich.

Cronaca Pescara-Frosinone 1-1, 35° giornata Serie B

Nella prima frazione si vede in campo solo la squadra di casa, pericolosa sin dal 4° minuto con Clemenza: il trequartista, vinti due rimpalli, si presenta al tiro da dentro l’area scaldando subito i guantoni di Bardi.

Clemenza è decisamente il protagonista principale della prima metà del parziale e al 22° prova a diventare assistman incaricandosi di una pericolosa ripartenza culminata con un bel pallone in profondità offerto a Zappa, ma il tiro finale dell’esterno è ancora respinto da Bardi.

Clemenza riprova subito dopo da trenta metri con una sassata che il portiere frusinate deve ancora sventare; un minuto dopo Bardi è nuovamente attento ancora su Clemenza, che stavolta prova da venti metri, e poi sul colpo di testa di Scognamiglio da corner.

Alla mezz’ora il Frosinone rischia di passare al primo affondo: Fiorillo esce a farfalle su una punizione dalla destra di Ciano e Ariaudo svetta più in alto mandando il pallone oltre la traversa.

Dopo un tiro di appena dentro l’area Zampano finito in orbita, il Pescara riprende il comando del match e in pieno recupero, stimato in due minuti dall’arbitro Dionisi, guadagna un invitante calcio di punizione dal limite: la posizione è ottimale per il destro di Memushaj e infatti la conclusione dell’albanese finisce all’incrocio senza che Bardi possa fare qualcosa. Per il primo tempo è tutto.

Il Frosinone torna in campo molto più convinto, grazie anche ai primi due cambi immediati di Nesta, e nei primi cinque minuti sfiora il pareggio con Dionisi, che prova di punta su filtrante di Ciano mancando il bersaglio, e con Paganini, che affonda sulla destra concludendo pericolosamente sul primo palo e costringendo Fiorillo alla respinta di piede.

La pressione degli ospiti è altissima e porta frutti al 54° minuto: Dionisi prende palla dopo un cross dalla destra deviato con la mano da un pescarese e, dopo aver cercato di farsi spazio in area, libera Novakovich per il piattone vincente da pochi passi.

Trovato il pari, i ciociari si rimettono ben presto in moto per trovare anche il gol del sorpasso e per poco non vi riescono al 60° su un’azione d’angolo che vede Krajnc svettare bene sul traversone senza, tuttavia, pescare il jolly. La sfera termina alta di poco.

Gli abruzzesi non ci sono più e i laziali continuano ad attaccare, ma da qui alla fine non riusciranno a trovare il gol del successo: ci proverà due volte Dionisi, anticipato al 68° e impreciso all’80°, e all’ultimo assalto sarà Fiorillo ad allontanare la sfera impedendo che il traversone da corner giunga a ben tre giocatori in giallo da soli in area. Finisce 1-1 tra l’insoddisfazione generale.

Migliori in campo Clemenza e Bardi (7 per entrambi), protagonisti del primo tempo l’uno con la continua ricerca della giocata decisiva e l’altro con una lunga serie di importanti interventi. Male Maniero e Ciano (5 per entrambi), evanescenti.

Tabellino Pescara-Frosinone 1-1, 35° giornata Serie B

Pescara (3-4-2-1): Fiorillo; Bettella, Scognamiglio, Del Grosso; Zappa, Kastanos (66′ Busellato), Memushaj, Balzano (66′ Drudi); Clemenza (87′ Crecco), Pucciarelli (57′ Bocic); Maniero. Allenatore: Sottil

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti (76′ Szyminski), Ariaudo, Krajnc; Zampano, Rohden (84′ Maiello), Tribuzzi (50′ Novakovich), Haas, Beghetto (46′ Paganini); Ciano, Dionisi. Allenatore: Nesta

Marcatori: 46′ Memushaj e 54′ Novakovich

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Kastanos, Rohden, Ciano e Bocic

