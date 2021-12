Video Gol Highlights Perugia-Ternana 1-1: sintesi 19-12-2021

Risultato Perugia-Ternana 1-1: giusto pareggio nel sentitissimo derby umbro.

De Luca sbaglia il rigore del possibile 1-0, poi firmato da Kouan, ma Pettinari ripristina l’equilibrio.

Il Perugia rimane 9° in classifica e manca il ritorno in zona playoff, mentre la Ternana rimane tranquillamente a metà classifica.

Sintesi Perugia-Ternana 1-1

Dopo sei minuti i ternani vanno già vicini alla rete con Pettinari, il cui colpo di testa su angolo di Falletti finisce fuori di pochissimo.

Al 12° si vede per la prima volta la squadra di casa, che guadagna un penalty per un calcio rifilato a Matos da parte di Capuano: dal dischetto va De Luca, ma la punta calcia troppo centralmente e Iannarilli respinge con i piedi.

Alla mezz’ora, dopo una fase di equilibrio, ma anche di tensione in campo, la partita si sblocca: Kouan segna di testa sfruttando un corner ad uscire di Burrai sorprendendo Iannarilli.

Nei minuti conclusivi del primo parziale si rivedono gli ospiti, vicini al pareggio in due occasioni: al 42° Dell’Orco anticipa Pettinari appena prima che batta a rete da due passi e al 44° Diakité manda a lato da centro area. Il primo tempo non ha altro da offrire.

L’apertura di secondo tempo è favorevole alla Ternana, che trova subito il pareggio con Pettinari, bravo a spostare il pallone sul destro e a trafiggere Chichizola da pochi metri su traversone di Falletti.

Dopo un’opportunità per ciasuna squadra, un destro pessimo da buona posizione di Segre e un liscio in area di Pettinari, la partita si affloscia per risvegliarsi al 61° con una fondamentale parata di Iannarilli su un traversone di Falzerano diretto a De Luca solo sul secondo palo.

Dopodiché, più nulla fino al triplice fischio giunto al 94° minuto, eccetto una chance sprecata da Pettinari, che non aggancia il pallone, e da Proietti, che nel prosieguo calcia a lato.

Migliori in campo i due marcatori (6.5 per entrambi), brillanti, mentre i peggiori sono De Luca (5), il cui errore dal dischetto ne condiziona la prestazione, e Donnarumma (5), non pervenuto.

Tabellino Perugia-Ternana 1-1

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Falzerano (88′ Vanbaleghem), Segre, Burrai (72′ Ferrarini), Kouan (81′ Santoro), Lisi (81′ Rosi); Matos (88′ Murano), De Luca. Allenatore: Alvini

Ternana (4-4-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Capuano (46′ Palumbo), Martella (58′ Ghiringhelli); Defendi, Proietti, Agazzi (46′ Partipilo), Falletti (88′ Koutsoupias); Pettinari, Donnarumma (72′ Capone). Allenatore: Lucarelli

Arbitro: Guida

Marcatori: 30′ Kouan e 48′ Pettinari

Ammoniti: Capuano, Burrai, Pettinari, Sorensen, Sgarbi, Palumbo e Diakité

Note: al 14° Iannarilli para un rigore a De Luca

