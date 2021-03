Video Gol Highlights Parma-Roma 2-0: Sintesi 14-3-2021

Video Gol e Highlights Parma-Roma 2-0, 27° Giornata Serie A: la sblocca Mihaila, raddoppia Hernani su rigore

Il Parma batte a sorpresa la Roma allo Stadio Ennio Tardini di Parma nella ventisettesima giornata di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno.

Gli emiliani tornano alla vittoria dopo diciotto partite consecutive senza conquistare i tre punti, ma soprattutto inguaiando i capitolini, che frenano dopo due vittorie consecutive.

Sintesi di Parma-Roma 2-0

E’ una partita bella e divertente nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Grande merito va ai padroni di casa, che pressano in maniera asfissiante i portatori di palla degli ospiti, che non riescono a far girare la palla con la giusta qualità e velocità.

Dopo un tentativo di Dzeko senza cattiveria, al 9′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Mihaila, che completa l’azione di Man dalla fascia opposta.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si affidano a Pellegrini, che impegna più volte Sepe, ma rischiano sui contropiedi dei padroni di casa, pericolosi con Pellè.

Non cambia molto il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti sono apatici, molto deconcentrati e con poche idee, mentre i padroni di casa giocano da squadra e sono sempre letali in contropiede.

Sembra incontenibile Man, ma spara addosso a Lopez, mentre El Shaarawy non trova la porta con un destro a giro e Sepe è attento su Pedro.

Al 55′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Hernani, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Ibanez su Pellè.

Gli ospiti provano a reagire, iniziano un vero e proprio monologo, ma si rendono pericolosi solo sui calci piazzati, soprattutto con il solito Mancini, mentre Sepe si supera su Perez e Lopez è attento sul contropiede di Mihaila.

Nell’assalto finale, non basta l’occasione di Dzeko per gli ospiti, che devono tornare a casa con una brutta sconfitta.

Tabellino di Parma-Roma 2-0

Parma (4-3-3): Sepe; Conti (37′ st Laurini), Osorio, Bani, Pezzella; Hernani (27′ st Grassi), Brugman, Kurtic; Man, Pellè (16′ st Zirkzee), Mihaila (37′ st Karamoh). A disp.: Colombi, Brunetta, Cyprien, Bruno Alves, Dierckx, Busi, Zagaritis, Sohm. All.: Tarozzi (D’Aversa squalificato)

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla (14′ st Cristante); Bruno Peres (15′ st Reynolds), Villar (34′ st Diawara), Pellegrini (34′ st Mayoral), Spinazzola; Pedro (14′ st Carles Perez), El Shaarawy; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Santon, Calafiori, Pastore. All.: Fonseca

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 9′ Mihaila (P), 10′ st rig. Hernani (P)

Ammoniti: Osorio (P), Bruno Peres (R), Pellegrini (R), Dzeko (R)

Espulsi:

Note:

