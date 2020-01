Video Gol Highlights Parma-Lecce 2-0: Iacoponi e Cornelius portano in alto i ducali!

Risultato di Parma-Lecce 2-0, 19° giornata di Serie A: Iacoponi prima, Cornelius poi portano tre punti ai ducali, che si avvicinano alla zona Europa League!

Una partita che vede i padroni di casa iniziare meglio, ma poi piano piano subiscono il ritorno degli ospiti. Occasioni da una parte e dall’altra, con il risultato che si schioda per merito di un calcio da fermo su cui Iacoponi si avventa di testa! Quindi il raddoppio avviene con un sinistro di Cornelius imprendibile per Gabriel! Parma che sale a quota 28, ad un solo punto dalla zona Europa League, mentre il Lecce rimane sempre a 16 punti, 1 punot sopra la zona retroccessione!

La sintesi di Parma-Lecce 2-0,19° giornata di Serie A

Una partita che vede gli ospiti partire subito forte, di fatto chiudendo i padroni di casa nella propria metà campo.

Però al quinto minuto di gioco la prima squadra a tirare in porta è quella gialloblu. Ci prova con Inglese, il cui tiro dal limite dell’area viene bloccato con sicurezza da Gabriel. L’arbitro comunque aveva fermato tutto per fischiare un fuorigioco!

Verso il decimo minuto Kulesevski prova a mettere in difficoltà la difesa pugliese, non riuscendo a servire Inglese, anticipato da Gabriel con in pugni. Verso il quarto d’ora prima occasione per i ducali, con Kucka che riesce ad anticipare il diretto marcatore, con una conclusione a lato!

Quando ci avviciniamo al ventesimo, si fanno vedere gli ospiti, con una conclusione di Falco, la quale però non è così forte e non spaventa Sepe. Lo stesso attaccante della formazione pugliese ci riprova otto minuti più tardi, ma anche questa volta Sepe blocca.

Ora in questa fase meglio gli ospiti, che provano prima con una conclusione di Deiola, poi con una girata di Babacar su cross di Donati, ma in entrambe le situazioni il pallone termina fuori di molto!

Nel giro di quattro minuti due occasioni importanti per gli ospiti! Prima su cross dalla destra Babacar non riesce a colpire di testa, ma dietro di lui c’è Petriccione la cui conclusione viene deviata da Darmian! Quindi sempre su cross dalla stessa di zona di campo,Babacar liscia la sfera, Mancosu dietro di lui prova a colpire ma viene deviato dalla difesa gialloblu!

La ripresa inizia subito con i gialloblu pericolosi! Kulusevski prima prova a saltare Gabriel in uscita, poi Kucka calcia da dentro l’area ma trova il portiere attento a respingere!

Due minuti più tardi sono gli ospiti a rendersi pericolosi con un diagonale di Mancosu, sul quale si distende ottimamente Sepe che manda in angolo!

Al dodicesimo minuto c’è il vantaggio dei padroni di casa! Su calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Hernani, Iacoponi è libero di staccare al centro e freddare nell’angolo Gabriel!

Ospiti che reagiscono e nel giro di due minuti creano altrettante occasioni importanti! Prima con Mancosu, il cui sinistro è deviato in angolo! Quindi Falco prova la conclusione al volo respinta dal corpo di Alves in angolo!

Al ventesimo ancora Falco prova una conclusione dal limite dell’area, ma Sepe è bravo ad abbrancare la sfera!

Verso la mezz’ora arriva il raddoppio dei ducali! Su cross di Gagliolo ottimo stacco di testa di Kucka che prende la traversa! Sulla ribattuta arriva Cornelius che con il sinistro batte Gabriel!

Un minuto dopo occasionissima per i pugliesi! Lapadula si trova un pallone in area, calciato dalle retrovie, ma con il sinistro centra la traversa!

A cinque minuti dal termine ancora Lapadula prova un sinistro su assist di Falco, ma il pallone termina sul fondo! Quindi Kulusevski prova il sinistro, su azione di contropiede, ma la sfera termina di poco alta sopra la traversa!

Grande percussione di Gervinho in recupero, una cavalcata in contropiede che si arresta per l’intervento di Gabriel! Quindi stacco di Rispoli dall’altra parte, su calcio di punizione, ma il suo tentativo termina fuori!

Video Gol highlights

Gli highlights sono visibili sul canale ufficiale della Serie A

Il tabellino di Parma-Lecce 2-0, 19° giornata di Serie A

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi (76° s.t. Scozzarella), Hernani (84°s.t. Gervinho), Kucka; Kulusevski, Inglese (70° s.t. Cornelius), Kurtic. All. D’Aversa



LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola (87° s.t. Rispoli); Mancosu (64° s.t. Lapadula); Babacar (78° s.t. Vera), Falco. All. Liverani

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)

Reti: 57° s.t. Iacoponi (P), 72° s.t. Cornelius (P)

