Video Gol Highlights Parma-Juventus 0-4: sintesi 19-12-2020

Video Gol Highlights Parma-Juventus 0-4: partita senza storia al Tardini coi bianconeri di Andrea Pirlo che vincono facilmente contro i gialloblu di Fabio Liverani.

Dopo la vittoria sul Genoa della settimana scorsa e il pareggio con l’Atalanta di mercoledì sera, la Juventus di Andrea Pirlo batte 4 a 0 il Parma di Fabio Liverani nell’anticipo serale della 13° giornata di campionato in Serie A e sale a quota 27 punti in classifica agganciando l’Inter al secondo posto. I gialloblu restano invece 14° in graduatoria. Al Tardini decidono le reti di Kulusevski, Cristiano Ronaldo (doppietta) e Morata.

Il primo “tiro” in porta della partita è di De Ligt che al 4′ impatta al volo su calcio d’angolo dalla sinistra, ma la conclusione dell’olandese è debole e Sepe blocca senza problemi. Al 12′ ancora Juventus in avanti con McKennie che pesca Ramsey al centro dell’area parmense con il gallese che non riesce però a correggere in rete il bell’assist dell’americano. 3 minuti più tardi si vede anche il Parma con Kucka che va vicino al gol con un bel diagonale che centra il palo e finisce tra le mani di Buffon.

Bentancur ci prova al 19′, ma il suo sinistro viene neutralizzato in presa bassa da Sepe. Al 22′ si concretizza il classico gol dell’ex: Alex Sandro mette in mezzo dalla sinistra, Morata non interviene e la sfera finisce sui piedi di Kulusevski che con un preciso sinistro rasoterra fa 0-1. 4 minuti dopo Ronaldo svetta più in alto di tutti al centro dell’area di rigore emiliana e porta a due i gol di vantaggio dei bianconeri. Sono 11 in campionato per CR7.

Il portoghese va vicino alla doppietta pochi istanti dopo con tiro a giro che finisce di poco fuori alla sinistra di Sepe. Al 45′, pochi secondi prima del duplice fischio, Bonucci si divora lo 0-3 mettendo fuori da pochi passi. Calvarese fischia quindi la fine della prima frazione senza concedere alcun minuto di recupero: Juventus in vantaggio per 2 a 0.

Il secondo tempo comincia con la Juve che fa 0-3 al 47′ con un preciso diagonale di Cristiano Ronaldo che non lascia scampo a Sepe. Due minuti reazione d’orgoglio dei crociati con Kucka che costringe Buffon ad un super intervento per evitare l’1-3. La Vecchia Signora è in palla e va vicino allo 0-4 al 53′ quando Kulusevski trova Bonucci che calcia trovando l’intervento della difesa gialloblu che mette in angolo.

Dal successivo corner De Ligt trova la via del gol, ma Calvarese annulla perché la palla è uscita al momento del cross. Al 62′ bella iniziativa personale di Bentancur che ci prova dal limite non trovando però lo specchio della porta. Bruno Alves impegna Buffon un minuto dopo, ma l’ex portiere del PSG non si fa sorprendere e neutralizza in due tempi.

10 minuti più tardi Gagliolo ha una ghiotta occasione per accorciare le distanze, ma il suo tentativo al volo lambisce la traversa e finisce fuori. Al 79′ il neoentrato Cyprien sfiora la traversa con un potente tiro da fuori area che Buffon battezza fuori. Poco dopo Portanova costringe Sepe all’intervento dopo aver fatto tutto il campo palla al piede. A 5′ dal termine Morata trova la gioia personale segnando di testa su perfetto cross di Bernardeschi. Dopo un solo minuto di recupero, Calvarese fischia la fine del match: Juventus batte Parma 4 a 0.

Il tabellino di Parma-Juventus 0-4, 13° giornata Serie A

Parma (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi (60′ Busi), Osorio, Alves, Gagliolo; Kucka (60′ Cyprien), Sohm, Kurtic (85′ Brugman); Hernani; Gervinho (46′ Karamoh), Cornelius (60′ Inglese),

Allenatore: Fabio Liverani

Juventus (3-5-2): Buffon; De Ligt, Bonucci (75′ Portanova), Danilo; Alex Sandro, McKennie (75′ Cuadrado), Ramsey (68′ Bernardeschi), Bentancur, Kulusevski; Ronaldo (82′ Chiesa), Morata.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Gianpaolo Calvarese

Marcatori: 22′ Kulusevski (J), 26′ Ronaldo (J), 47′ Ronaldo (J), 85′ Morata (J)

Ammoniti: 40′ Danilo (J)

Espulsi:

