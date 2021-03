Video Gol Highlights Parma-Genoa 1-2: Sintesi 19-3-2021

Video Gol e Highlights Parma-Genoa 1-2, 28° Giornata Serie A: la sblocca Pellè in rovesciata, la ribalta la doppietta di Scamacca

Il Genoa batte il Parma in rimonta allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel primo anticipo del venerdì della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

I liguri tornano alla vittoria dopo sei partite, vincendo uno scontro diretto per la salvezza fondamentale per la classifica e affondando gli emiliani, che venivano dalla vittoria della scorsa settimana, in cui avevano totalizzato due risultati utili consecutivi.

Sintesi di Parma-Genoa 1-2

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti provano maggiormente a fare possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono compatti, pressano in maniera aggressiva e provano a ripartire in contropiede.

E’ scatenato Man, che mette a ferro e fuoco la difesa degli ospiti, che capitola al 16′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Pellè, che sfrutta al meglio la sponda di Kucka su cross di Pezzella segnando addirittura in rovesciata.

Gli ospiti accusano il colpo, vanno in completa balia dei padroni di casa, che accelerano prendono in mano il pallino del gioco ed attaccando a testa bassa, ma Perin alza la saracinesca su Kurtic, mentre nel finale Destro e Bani sono imprecisi di testa.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti entrano in campo con tutt’altro piglio, dando inizio ad un vero e proprio monologo contro i padroni di casa, che non fanno altro che rintanarsi nella propria metà campo.

Dopo un tentativo di Kucka, al 50′ minuto gli ospiti trovano il gol del pareggio con Scamacca, su assist perfetto di Zappacosta.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e vanno all’assalto della difesa degli ospiti, che traballa sulle occasioni di Karamoh, Kucka e Brugman, ma Perin è in grande serata e alza la saracinesca risultano decisivo.

E, infatti, al 69′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con la magica doppietta di Scamacca, al termine di una bellissima combinazione con Pjaca.

I padroni di casa provano a reagire, ma rischiano di subire ancora un gol con il colpo di testa di Scamacca su punizione di Zajc, prima di rendersi finalmente pericolosi con Man, che trova il miracolo di Perin.

Highlights e Video Gol di Parma-Genoa 1-2

Tabellino di Parma-Genoa 1-2

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani (26′ st Gagliolo), Pezzella (34′ st Busi); Kucka, Brugman (34′ st Hernani), Kurtic (34′ st Zirkzee); Man, Pellè, Karamoh (19′ st Mihaila). A disp.: Colombi, Grassi, Laurini, Cyprien, Bruno Alves, Dierckx, Brunetta. All.: D’Aversa

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc (45′ st Rovella), Badelj, Strootman (23′ st Biraschi); Czyborra (1′ st Pjaca); Destro (19′ st Behrami), Shomurodov (1′ st Scamacca). A disp.: Marchetti, Paleari, Goldaniga, Zapata, Ghiglione, Melegoni, Pandev. All.: Ballardini

Arbitro: Doveri

Marcatori: 16′ Pellè (P), 5′ st e 24′ st Scamacca (G)

Ammoniti: Bani (P), Pezzella (P), Pellè (P), Radovanovic (G), Brugman (P), Biraschi (G), Kucka (P)

Espulsi:

Note: Ammonito al 57′ l’allenatore del Genoa Ballardini per proteste

