Video Gol Highlights Parma-Genoa 0-1: Sintesi 4-11-2024

Video Gol e Highlights Parma-Genoa 0-1, 11° Giornata Serie A: decide Pinamonti

Il Genoa batte il Parma allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel posticipo del lunedì pomeriggio dell’undicesima giornata di Serie A.

I liguri tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive uscendo finalmente dalla zona retrocessione, mentre gli emiliani vengono fermati dopo quattro pareggi consecutivi.

Sintesi di Parma-Genoa 0-1

Out Kowalski, Circati, Hernani e Valenti per Fabio Pecchia, che schiera Coulibaly, Delprato, Balogh e Valeri in difesa davanti a Suzuki, confermato Keita in mediana con Sohm e Bernabe, in attacco il trio formato da Man, Bonny e Mihaila.

Non ci sono Malinovskyi, Messias, Bani, De Winter, Vitinha, Gollini, Ankeye, Ekuban e Norton-Cuffy per Alberto Gilardino, che punta su Matturro, Vogliacco e Vasquez in difesa a protezione di Leali, sulle fasce Martin e Zanoli, in mediana Frendrup, Badelj e Thorsby, in attacco scelto Ekhator con Pinamonti.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti si difendono con ordine e compattezza dietro alla linea della palla.

Si fa male subito Bernabe, sostituito da Mohamed, che si divora un gol già fatto solo davanti a Leali, poi ammonito insieme al centrocampista e a Keita, così come Mihaila, che risulta fin troppo poco cinico.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Estevez e Almqvist al posto di Keita e Mohamed, ma la partita continua ad essere molto combattuta.

Alza la saracinesca Suzuki, superandosi su Thorsby e Badelj, nel mezzo il giallo a Zanoli e Ekhator, dopo l’entrata in campo di Charpentier per Bonny, Ahanor per Martin e Sabelli per lo stesso Zanoli.

Al 79′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Pinamonti, che trova il gol del vantaggio con un tap-in vincente sulla respinta di Suzuki alla conclusione di Ekhator, bravo ad approfittare dell’errore di Estevez.

Nel finale entrano Benedyczack e Balotelli, subito giallo per lui, al posto di Mihaila e Ekhator, mentre viene ammonito Vasquez.

Highlights e Video Gol di Parma-Genoa :

Tabellino di Parma-Genoa

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita (46′ Estevez), Bernabé (17′ Haj Mohamed, 46′ Almqvist); Man, Sohm, Mihaila (82′ Benedyczak); Bonny. All. Pecchia

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli (74′ Sabelli), Thorsby, Badelj (86′ Masini), Frendrup, Martin (74′ Ahanor); Ekhator (86′ Balotelli), Pinamonti. All. Gilardino

Arbitro: Marco Guida

Gol: 80′ Pinamonti

Assist: –

Ammoniti: Leali, Keita, Haj Mohamed, Zanoli, Ekhator, Vasquez, Balotelli

Espulsi: nessuno

