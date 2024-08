Video Gol Highlights Parma-Fiorentina 1-1: Sintesi 17-8-2024

Video Gol e Highlights Parma-Fiorentina 1-1, 1° Giornata Serie A: segnano Man e Biraghi

Solo un pareggio tra Parma e Fiorentina allo Stadio Ennio Tardini di Parma nel primo anticipo della prima giornata di Serie A.

Sintesi di Parma-Fiorentina 1-1

Indisponibili Benedyczak, Charpentier, Di Chiara e Hernani per Fabio Pecchia, che schiera Coulibaly, Circati, Balogh e Valeri in difesa davanti a Suzuki, in mediana Bernabe e Estevez, sulla trequarti Man, Sohm e Mihaila alle spalle di Bonny.

Esordio senza Ranieri per Raffaele Palladino, che punta su Pongracic, Martinez Quarta e Comuzzo in difesa a protezione di Terracciano, a centrocampo Dodo, Mandragora, Amrabat e Biraghi, in attacco Colpani e Kouame alle spalle di Kean.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto. Infatti, entrambe le squadre non fanno troppi tatticismi e riescono ad offrire un bel gioco.

Da una parte, i più pericolosi con Mihaila e Bonny, mentre dall’altra parte ci provano Colpani e Kean, prima del gol del vantaggio dei padroni di casa, firmato da Man, che al 22′ minuto sblocca il risultato con un bel sinistro a giro.

Gli ospiti accusano un po’ il colpo, si abbassano troppo e vanno in completa balia degli avversari, che provano ad approfittare del momento spingendo sull’acceleratore e sfiorando il raddoppio nel finale ancora con Man, mentre vengono ammoniti Pongracic e Estevez.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, che diventa molto più tattico ed equilibrato, seppur con l’ottimo inizio dei padroni di casa.

Infatti, ci vuole solo un super Terracciano a negare la gioia della rete a Bonny e Bernabe, nel mezzo il giallo a Balogh, mentre Colpani, Kean e Mandragora sono imprecisi.

Entrano Ikone, Parisi, Almqvist, Camara, Hainaut al posto di Colpani, Martinez Quarta, Man, Mihaila e Bonny, poi Kayode e Bianco sostituiscono Comuzzo e Mandragora.

Dopo un bellissimo destro da fuori area di Dodo, leggermente a lato, al 75′ minuto gli ospiti pareggiano con una punizione meravigliosa di Biraghi.

Nel finale viene espulso Pongracic per doppia ammonizione al 83′ minuto e c’è spazio anche per Cancellieri, Sottil, Cyprien al posto di Sohm, Kouame e Bernabe, mentre viene ammonito Circati.

Highlights e Video Gol di Parma-Fiorentina 1-1:

Tabellino di Parma-Fiorentina 1-1

PARMA (4-2-3-1) – Suzuki 6; Coulibaly 6, Balogh 6.5, Circati 6.5, Valeri 6; Estevez 5.5, Sohm 6.5 (32′ st Cancellieri 6); Man 7 (19′ st Almqvist 6), Bernabé 6.5 (35′ st Cyprien sv), Mihaila 6.5 (19′ st Camara 6); Bonny 6.5 (19′ st Hainaut 5.5). A disposizione: Chichizola, Corvi, Valenti, Haj Mohamed, Kowalski, Mikolajaewski. All. Pecchia.

FIORENTINA (3-4-2-1) – Terracciano 6.5; Comuzzo 5.5 (27′ st Kayode 6), Pongracic 5, Martinez Quarta 5.5 (15′ st Parisi 6); Dodò 6, Mandragora 6.5 (27′ st Bianco 6), Amrabat 5.5, Biraghi 6.5; Colpani 6 (15′ st Ikoné 5.5), Kouamé 5.5 (34′ st Sottil sv); Kean 5.5. A disposizione: Martinelli, de Gea, Beltran, Fortini, Infantino, Richardson, Baroncelli, Barak, Brekalo. All. Palladino.

Arbitro: Ayroldi.

Marcatori: 22′ Man (P), 29′ st Biraghi (F).

Ammoniti: Pongracic (F), Estevez (P), Balogh (P), Circati (P).

Espulso: Pongracic (F) al 38′ st per doppia ammonizione.

