Video Gol Highlights Parma-Empoli 1-1: Sintesi 27-10-2024

Video Gol e Highlights Parma-Empoli 1-1, 9° Giornata Serie A: Charpentier annulla l’autorete di Coulibaly

Solo un pareggio tra Parma e Empoli allo Stadio Ennio Tardini di Parma nell’anticipo della mezza della domenica della nona giornata di Serie A.

Terzo pareggio consecutivo per gli emiliani, mentre i toscani non vincono la quarta partita consecutiva.

Sintesi di Parma-Empoli 1-1

Out Circati, Kowalski e Osorio per Fabio Pecchia, che schiera Coulibaly, Delprato, Balogh e Valeri in difesa davanti a Suzuki, in mediana Bernabe, Hernani e Sohm, in attacco Man e Cancellieri ai lati di Bonny.

Non ci sono Ebuhei, Esposito, Perisan, Sazonov e Zurkowski per Roberto D’Aversa, che si affida a Goglichidze, Viti e Ismajli in difesa a protezione di Vasquez, a centrocampo Gyasi, Anjorin, Fazzini, Grassi e Pezzella, in attacco scelto Solbakken con Colombo.

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma senza velocità e con pochissime idee, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza risultando equilibrati e ben messi in campo.

Dopo le ammonizioni di Delprato e Anjorin, al 35′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con l’autorete di Coulibaly, che devia nella propria porta il cross di Gyasi.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro, si riversano nella metà campo avversaria e si rendono pericolosi nel finale con Cancellieri, fermato solo dalla traversa.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Charpentier, Almqvist e Keita al posto di Man, Hernani e Cancellieri, ma i padroni di casa iniziano un lungo monologo per raggirare la fase difensiva degli ospiti.

E’ Vasquez a negare la gioia del gol a Bernabe da calcio piazzato, vengono ammoniti Ismajli e Grassi, nel mezzo Pellegri e Henderson sostituiscono Colombo e Anjorin, mentre Maleh subentra al capitano.

Al 79′ minuto i padroni di casa riescono a pareggiare con Charpentier, al posto giusto al momento giusto in area di rigore sul cross di Valeri.

Massimo sforzo per i padroni di casa, che avrebbero la grande occasioni per completare la rimonta con Bonny, ma sbaglia clamorosamente il calcio di rigore fischiato dall’arbitro all’83′ minuto per fallo di Vasquez, anche ammonito, su Almqvist.

Nel finale c’è spazio per Mihaila, Camara e Ekong al posto di Bernabe, Bonny e Solbakken, vengono ammoniti Sohm, Pellegri e Sohm, mentre Charpentier non riesce a trovare la rete.

Highlights e Video Gol di Parma-Empoli 1-1:

Tabellino di Parma-Empoli 1-1

Parma (4-2-3-1): Suzuki 5,5; Coulibaly 5, Delprato 6, Balogh 6, Valeri 6; Bernabé 5,5 (39′ st Mihaila sv), Hernani 4,5 (10′ st Keita 6,5); Man 5,5 (1′ st Charpentier 6,5), Sohm 6, Cancellieri 6 (10′ st Almqvist 6,5); Bonny 5,5 (39′ st Camara sv).

Allenatore: Pecchia 6



Empoli (3-4-2-1): Vasquez 5,5; Goglichidze 6, Ismajli 6, Viti 6; Gyasi 6, Anjorin 5,5 (23′ st Henderson 6), Grassi 6 (35′ st Maleh 6), Pezzella 6; Fazzini 7 (35′ st Haas 6), Solbakken 5 (43′ st Ekong sv); Colombo 6,5 (23′ st Pellegri 5).

Allenatore: D’Aversa 6



Arbitro: La Penna

Marcatori: 35′ aut. Coulibaly (E)

Ammoniti: Delprato (P), Anjorin (E), Hernani (P), Ismajli (E), Grassi (E), Vasquez (E), Balogh (P), Pellegri (E), Sohm (P)

Espulsi:

