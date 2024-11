Video gol-highlights Parma-Atalanta 1-3: sintesi 23-11-2024

Video gol-highlights Parma-Atalanta 1-3: decidono Retegui, Ederson e Lookman. Illusoria la rete di Cancellieri.

Parma-Atalanta 1-3: tre punti che proiettano i bergamaschi in testa alla classifica.

Inizia subito forte la squadra di Gasperini, che dopo 4 minuti è in vantaggio con Retegui. Il raddoppio, nel finale di primo tempo, porta la firma di Ederson.

Il Parma prova a reagire, e va in gol con Cancellieri in apertura di secondo tempo. La chiude, tuttavia, Lookman: il nigeriano, servito da Cuadrado, firma il 3-1 che suggella la partita.

La sintesi di Parma-Atalanta

Atalanta in gol sulla prima azione offensiva: cross di Bellanova dalla sinistra, e Retegui anticipa tutti di testa, salendo a quota 12 gol in campionato.

Il Parma prova a reagire con Bonny, ma il suo destro finisce fuori. Lookman trova il 2-0, ma il gol viene annullato per una posizione di offside.

La Dea ci prova nuovamente con Retegui, il cui colpo di testa finisce a lato. Ederson serve nuovamente Retegui, ma il tiro del centravanti azzurro finisce alto.

Lookman si mangia il raddoppio su un cross di Bellanova: il colpo di testa del nigeriano finisce fuori.

Il 2-0 atalanta arriva con Ederson, bravo a capitalizzare un cross di Ruggeri, a conclusione di un’ottima azione sull’asse mancino del campo..

Il Parma ci prova nel finale, con Bonny, ma il tiro viene deviato da Carnesecchi.

I Ducali riescono comunque a passare a inizio ripresa: Mihala per Cancellieri, che si libera di un marcatore e scarica un potente sinistro sotto la traversa.

Parma pericoloso soprattutto dalla fascia mancina, con un Valeri molto ispirato: un cross del laterale trova una deviazione di Toloi con il braccio, ma l’arbitro non concede il penalty perché la sfera aveva toccato il braccio.

Girandola di cambi per gli allenatori, che cambiano le carte in tavola. Nell’Atalanta entra Cuadrado, ed è proprio l’ex Inter a mettere in mezzo un pallone per Lookman, che solo davanti a Suzuki firma il 3-1.

Il gol di Lookman chiude di fatto la partita. Bella partita dell’Atalanta che vola in testa , a quota 28, in compagnia dell’Inter, e in attesa che le dirette concorrenti disputino le gare di domani.

Tabellino di Parma-Atalanta

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Estevez; Benedyczak, Cancellieri, Man; Bonny.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Charpentier, Almqvist, Keita, Hainaut, Camara, Mihaila, Leoni, Anas Haj, Di Chiara.

Allenatore: Pecchia

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Toloi; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Retegui, Lookman.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, De Ketelaere, Samardzic, Palestra, Scalvini, Brescianini.

Allenatore: Gasperini.

Marcatori: 4′ Retegui (A), 39′ Ederson (A), 49′ Cancellieri (P), 75′ Lookman (A)

