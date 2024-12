Video Gol Highlights Napoli-Venezia 1-0: Sintesi 29-12-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Venezia 1-0, 18° Giornata Serie A: decide Raspadori, mentre Stankovic para un rigore a Lukaku

Il Napoli batte il Venezia allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella diciottesima giornata di Serie A.

Terza vittoria consecutiva per i partenopei, che tornano in testa alla classifica, mentre i lagunari vengono fermati dopo tre risultati utili consecutivi.

Sintesi di Napoli-Venezia 1-0

Out Buongiorno e Mario Rui per Antonio Conte, che schiera Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera in difesa davanti a Meret, in mediana i soliti Anguissa, Lobotka e McTominay e in attacco ci sono David Neres, Lukaku e Kvaratskhelia.

Non ci sono Duncan, Raimondo, Sagrado e Svoboda per Eusebio Di Francesco, che punta su Altare, Idzes e Sverko in difesa a protezione di Stankovic, a centrocampo Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio e Carboni, in attacco ci sono Yeboah e Oristanio.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla ed attaccano a testa bassa gli ospiti, che si difendono compatti dietro la linea del centrocampo chiudendo tutti gli spazi e provando a ripartire in contropiede.

Sono decisivi Stankovic da una parte e Meret dall’altra, che si fanno trovare pronti sui tentativi di Rrahmani, Kvaratskhelia, Yeboah e Anguissa, ma la palla gol sarebbe nei piedi di Lukaku, che al 37′ minuto si fa parare il rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Idzes, mentre viene ammonito Altare.

Cambia leggermente il copione della partita nel secondo tempo, visto che i padroni di casa si allungano un po’ e gli ospiti ne potrebbero approfittare per sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari.

Entra Candela al posto di Carboni, mentre Lukaku viene fermato anche dal palo e Stankovic fa l’ennesima parata, questa volta su Kvaratskhelia, che poi esce per Politano insieme a Anguissa, Ellertsson e Yeboah per Raspadori, Andersen e Pohjanpalo.

Al 79′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Raspadori, che trova il gol del vantaggio sfruttando il cross di David Neres.

Nel finale gli ospiti provano ad alzare il baricentro, ma i padroni di casa provano ad approfittarne con Lukaku, ma non è proprio serata, mentre entrano Spinazzola, Bjarkason, e El Haddad al posto di Olivera, Zampano e Oristanio, e viene ammonito anche Idzes.

Highlights e Video Gol di Napoli-Venezia 1-0:

Tabellino di Napoli-Venezia 1-0

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Jesus, Olivera 6,5 (43′ st Spinazzola sv); Anguissa 6 (25′ st Raspadori 7), McTominay 6,5, Lobotka 6,5; Kvaratskhelia 6 (30′ st Politano sv), Lukaku 5, Neres 6,5

A disposizione: Contini, Caprile, Gilmour, R. Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Gioielli

Allenatore: Conte 6,5



Venezia (3-4-3): Stankovic 6,5; Sverko 5,5, Idzes 5,5, Altare 6,5; F. Carboni 6 (15′ st Candela 6), Nicolussi Caviglia 6, Ellertsson 6 (25′ st Andersen 5,5), Zampano 6 (43′ st Bjarkason sv); Busio 5,5, Oristanio 5,5 (43′ st El Haddad sv), Yeboah 5,5 (25′ st Pohjanpalo 5,5)

A disposizione: Joronen, Grandi, Haps, Gytkjaer, Crnigoj, Schingtienne, Chiesurin

Allenatore: Di Francesco 5,5



Arbitro: Cosso

Marcatori: 34′ st Raspadori (N)

Ammoniti: Altare, Idzes (V)

Espulsi: –

Note: Stankovic (V) para un rigore a Lukaku (N) al 37′

