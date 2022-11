Video Gol Highlights Napoli-Udinese 3-2: Sintesi 12-11-2022

Video Gol e Highlights Napoli-Udinese 3-2, 15° Giornata Serie A: segnano Osimhen, Zielinski, Elmas, Nestorovski e Samardzic

Il Napoli batte l’Udinese allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel primo anticipo del sabato della quindicesima giornata di Serie A.

I partenopei chiudono il proprio 2022 con l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, il primo posto in classifica con quarantuno punti e la sensazione che abbia ipotecato la lotta al titolo.

Friulani chiudono il proprio anno solare confermando la crisi di prestazioni e risultati degli ultimi due mesi, visto che hanno collezionato solo sei punti nelle ultime sette partite di campionato, in cui hanno ventiquattro punti.

Sintesi di Napoli-Udinese 3-2

Out Rrahmani e Kvaratskhelia per Luciano Spalletti, che schiera Olivera in difesa con Juan Jesus, Kim e Di Lorenzo davanti a Meret, torna Zielinski in mediana con Lobotka e Anguissa e in attacco ci sono Elmas e Lozano con Osimhen.

Non ci sono Becao, Masina, Makengo e Udogie per Andrea Sottil, che punta su Perez, Bijol e Ebosse a protezione di Silvestri, confermato Ehizibue a centrocampo con Pereyra, Lovric, Arslan e Walace, mentre in attacco torna la coppia formata da Beto e Deulofeu.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Grande merito va agli ospiti, che giocano a viso aperto, pressano con aggressività e con la linea relativamente alta, costringendo i padroni di casa a sfruttare maggiormente i contropiedi.

Dopo un tentativo di Beto, ci vuole un super Meret a salvare il risultato sul colpo di tacco di Deulofeu, ma al 15′ minuto a sbloccare il risultato sono i padroni di casa, che trovano il gol del vantaggio con il colpo di testa di Osimhen su cross di Elmas.

Si fa male Deulofeu, che viene sostituito da Success, vengono ammoniti Juan Jesus e Walace, ma i padroni di casa segnano ancora al 31′ minuto, sempre al termine di un bel contropiede, con Zielinski, su assist di Lozano, liberato da un tacco di Osimhen.

Nel finale gli ospiti sembrano accusare il doppio colpo, si abbassano molto e viene ammonito anche Pereyra nella gestione dei padroni di casa.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Mario Rui al posto di Olivera e con il tentativo di reazione da parte degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco ed attaccano a testa bassa la porta dei padroni di casa.

E’ ancora una volta Meret a farsi trovare pronto sul tentativo di Lovric, prima dell’entrata in campo di Samardzic al posto di Arslan.

Gol sbagliato, gol subito. Una costante di questa partita e, in generale, delle ultime partite dei padroni di casa, nonché regola 2.0 del Manuale del Calcio. Infatti, al 59′ minuto i padroni di casa calano il tris con una magia di Elmas, servito da un passaggio illuminante di Anguissa.

C’è spazio per Ostigard e Politano, che subentrano per Juan Jesus e Lozano, ma gli ospiti non sembrano più rimanere mentalmente in partita, visto che diventa un vero e proprio monologo dei padroni di casa, che sfiorano più volte il poker con Elmas, Politano e Osimhen.

Entrano anche Ndombele per Zielinski, Jajalo per Walace e Nestorovski per Beto, con Silvestri bravissimo su Osimhen, mentre Mario Rui prende un cartellino giallo.

Al 79′ minuto gli ospiti riescono a segnare con Nestorovski, bellissimo sinistro al volo dopo una triangolazione al limite dell’area di rigore con Success.

Al 82′ minuto gli ospiti riescono clamorosamente a riaprire la partita accorciando il risultato con una magia di Samardzic.

⏱️ FT | Il Napoli rischia nel finale ma vince e fa cantare, ancora, il "Maradona"! #NapoliUdinese pic.twitter.com/QdDPcyeNFf — Lega Serie A (@SerieA) November 12, 2022

Viene ammonito Ebosse in un finale in cui i padroni di casa ritrovano le giuste distanze tra i reparti riuscendo a spegnere la reazione degli avversari.

Highlights e Video Gol di Napoli-Udinese 3-2:

Tabellino di Napoli-Udinese 3-2

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus 6,5 (15′ st Ostigard), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski 7 (22′ st Ndombele); Lozano 6,5 (15′ st Politano), Osimhen, Elmas.

Allenatore: Spalletti



Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace 5 (26′ st Jajalo), Arslan 5,5 (11′ st Samardzic), Pereyra; Deulofeu 6,5 (25′ Success), Beto 5,5 (26′ st Nestorovski).

Allenatore: Sottil



Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 15′ Osimhen (N), 31′ Zielinski (N), 13′ st Elmas (N), 34′ st Nestorovski (U), 37′ st Samardzic (U)

Ammoniti: Juan Jesus (N), Walace (U), Pereyra (U), Mario Rui (N), Ebosse (U)

Espulsi: