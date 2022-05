Video Gol Highlights Napoli-Sassuolo 6-1: Sintesi 30-4-2022

Video Gol e Highlights Napoli-Sassuolo 6-1, 35° Giornata Serie A: segnano Rrahmani, Lopez, Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens

Il Napoli distrugge il Sassuolo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel primo anticipo del sabato della trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

Grandissima reazione da parte dei partenopei, che cancellano le due sconfitte nelle ultime tre partite, in cui hanno conquistato solo un punto, riportandosi a quattro punti dalla capolista e allungando a dodici punti il vantaggio sulla quinta, per cui ipotecando la qualificazione alla prossima Champions League.

Crollo clamoroso per gli emiliani, che registrano addirittura la terza sconfitta consecutiva dicendo definitivamente addio ai sogni europei.

Sintesi di Napoli-Sassuolo 6-1

Assenti Lobotka e Ounas per Luciano Spalletti, che schiera Mario Rui, Koulibaly, Rrahmani e Di Lorenzo davanti al rientrante Ospina, mentre in mediana viene scelto Anguissa con Fabian Ruiz e tutti gli attaccanti insieme con Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen.

Indisponibili Harroui, Kyriakopoulos, Romagna, Obiang, Toljan e Traore per Alessio Dionisi, che punta su Rogerio in difesa con Ferrari, Chiriches e Muldur a protezione di Consigli, mentre in mediana ci sono Maxime Lopez e Frattesi e la sorpresa è Djuricic sulla trequarti con Raspadori e Berardi alle spalle di Scamacca.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi davvero molto intensi. I padroni di casa entrano in campo con una veemenza e un’autorità che mancavano ormai da tempo, iniziando un monologo contro ospiti fin troppo passivi in fase difensiva, assenti nel pressing e abulici in attacco.

Dopo un clamoroso palo di Osimhen, al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano la partita trovando il gol del vantaggio con Koulibaly, stacco imperioso sul calcio d’angolo di Insigne.

💥️ 🔵⚪️ GOOOLLLL 🔵⚪️ 💥@kkoulibaly26 svetta di testa su un pallone messo in mezzo da calcio d’angolo ⚽️#NapoliSassuolo 1-0#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) April 30, 2022

Neanche il tempo di respirare che al 15′ minuto arriva il raddoppio, proprio Osimhen, sempre su calcio d’angolo di Insigne.

Gli ospiti crollano definitivamente e subiscono il tris al 19′ minuto con Lozano, servito da Osimhen, lanciato da Mertens, bravo a recuperare palla su Maxime Lopez subito dopo il cartellino giallo.

Colpiti e affondati, visto che gli ospiti non ci sono più in campo e i padroni di casa ne approfittano per calare il poker al 21′ minuto con la bellissima rete di Mertens, su assist di Mario Rui.

Gli ospiti provano a cambiare qualcosa sostituendo Djuricic per Matheus Henrique per dare maggiore equilibrio alla squadra, ma i padroni di casa dominano in lungo ed in largo, gestiscono il possesso palla e continuano a macinare gioco ed occasioni.

Nel finale i padroni di casa rischiano di dilagare con Mario Rui, Osimhen e Lozano, mentre gli ospiti si fanno vedere in attacco finalmente con Scamacca e Frattesi senza fortuna.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Ayhan e Defrel al posto di Chiriches e Scamacca e con il giallo comminato a Frattesi.

Al 55′ minuto i padroni di casa si regalano la manita con la bella doppietta di Mertens su assist di Fabian Ruiz.

Solo dopo un tentativo di Fabian Ruiz, gli ospiti hanno una reazione di rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco e si riversano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Frattesi, Defrel e Berardi.

Al 71′ minuto il VAR annulla la possibile doppietta di Osimhen per posizione di fuorigioco e gli ospiti sostituiscono Frattesi con Magnanelli, prima dell’entrata in campo di Politano, Elmas e Demme al posto di Fabian Ruiz, Lozano e Osimhen.

Al 81′ minuto i padroni di casa segnano ancora con Rrahmani sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo.

Nel finale entrano Ghoulam e Zanoli al posto di Mario Rui e Di Lorenzo e del gol degli ospiti al 87′ minuto di Maxime Lopez.

Highlights e Video Gol di Napoli-Sassuolo 6-1:

Tabellino di Napoli-Sassuolo 6-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo (37′ st Zanoli), Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui (37′ st Ghoulam); Anguissa, Fabian Ruiz (32′ st Demme); Lozano (32′ st Politano), Mertens, Insigne; Osimhen (32′ st Elmas). A disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Tuanzebe, Juan Jesus, Zielinski, Petagna. All.: Spalletti



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches (1′ st Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (27′ st Magnanelli), Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic (25′ Henrique); Scamacca (1′ st Defrel). A disp.: Satalino, Pegolo, Oddei, Ciervo, Peluso, Ceide, Tressoldi. All.: Dionisi



Arbitro: Rapuano

Marcatori: 7′ Koulibaly (N), 15′ Osimhen (N), 19′ Lozano (S), 21′ e 9′ st Mertens (N), 35′ st Rrahmani (N), 42′ st Lopez (S)

Ammoniti: Frattesi (S)

Espulsi:

Note: