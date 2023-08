Video Gol Highlights Napoli-Sassuolo 2-0: Sintesi 27-8-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Sassuolo 2-0, 2° Giornata Serie A: segnano Osimhen e Di Lorenzo, rigore sbagliato per Raspadori

Il Napoli batte agevolmente il Sassuolo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella seconda giornata di Serie A.

Vittoria abbastanza facile per i partenopei, che fanno due su due difendendo il tricolore con l’attuale primo posto e confermando le difficoltà degli emiliani, per i quali si tratta della seconda sconfitta consecutiva.

Sintesi di Napoli-Sassuolo 2-0

Sempre assente Gaetano per Rudi Garçia, che recupera dal primo minuto Anguissa in mediana con Lobotka e Zielinski e conferma Raspadori in attacco con Osimhen e Politano, mentre in difesa giocano ancora Juan Jesus e Olivera in difesa con Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Meret.

Indisponibili Alvarez e Obiang per Alessio Dionisi, che punta sul ritorno di Ruan in difesa con Toljan, Erlic e Matias Vina a protezione di Consigli, sorpresa Boloca in mediana con Maxime Lopez e Matheus Henrique, mentre in attacco confermato Bajrami con Pinamonti e Lauriente.

E’ una bella partita nel primo tempo, vissto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre giocano a viso aperto, con grande qualità nel possesso palla, ma anche ordine ed equilibrio in fase difensiva.

I padroni di casa partono fortissimo con Raspadori, che colpisce un palo clamoroso, per poi sbloccare il risultato al 16′ minuto con Osimhen, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro grazie al VAR per fallo di Boloca su Politano.

Con il passare dei minuti gli ospiti riescono a reagire, alzano il baricentro, pressano con maggiore aggressività e si riversano nella metà campo dei padroni di casa, che difendono bassi per poi ripartire in contropiede.

Viene ammonito Ruan, che si rende pericoloso di testa nel finale, subito dopo un tentativo anche di Anguissa sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il secondo tempo comincia come era cominciata la prima frazione di gioco, cioè con il monologo dei padroni di casa contro ospiti troppo rinunciatari.

Dopo un tentativo di Politano, al 52′ minuto viene espulso Maxime Lopez per rosso diretto dopo un diverbio con l’arbitro lasciando gli ospiti in inferiorità numerica.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che approfittano dell’uomo in più attaccando a testa bassa e macinando una serie clamorosa di occasioni con Zielinski e Raspadori, che al 62′ minuto sbaglia il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Erlic.

Entrano Racic, Ceide, Pedersen e Kvaratskhelia al posto di Boloca, Lauriente, Matias Vina e Politano, e praticamente alla seconda palla giocata il georgiano al 65′ minuto serve Di Lorenzo per il gol del raddoppio.

Osimhen e Di Lorenzo portano i 3 punti 🔵✅👏#NapoliSassuolo pic.twitter.com/NI0RnJCvDn — Lega Serie A (@SerieA) August 27, 2023

Escono anche Juan Jesus, Lobotka, Zielinski, Raspadori, Pinamonti e Barjrami per Ostigard, Simeone, Elmas, Cajuste, Mulattieri e Thorstvedt, ma Osimhen obbliga Consigli a fare il fenomeno

Highlights e Video Gol di Napoli-Sassuolo 2-0:

Tabellino di Napoli-Sassuolo 2-0

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (90′ Ostigard), Olivera; Anguissa, Lobotka (83′ Cajuste), Zielinski (83′ Elmas); Politano (61′ Kvaratskhelia), Osimhen, Raspadori (83′ Simeone). All. Garcia

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Viña (61′ Pedersen); Boloca (61′ Racic), Lopez, Matheus Henrique; Bajrami (76′ Thorstvedt), Pinamonti (69′ Mulattieri), Laurienté (61′ Ceide). All. Dionisi

Arbitro: Antonio Giua

Gol: 16′ rig. Osimhen, 64′ Di Lorenzo

Assist: Kvaratskhelia (N, 2-0)

Ammoniti: Ruan

Espulsi: 51′ Lopez