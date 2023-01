Video Gol Highlights Napoli – Roma 2-1 e Sintesi 29-01-2023

Video Gol e Highlights di Napoli – Roma 2-1: continua la striscia positiva del Napoli che ottiene la quarta vittoria consecutiva e allunga ulteriormente al comando della classifica

Vittoria molto sofferta quella del Napoli di Spalletti contro la Roma di Mourinho.

Il match è stato molto equilibrato e giocato a viso aperto da entrambe le squadre.

I padroni di casa sono passati in vantaggio al 17° con Osimhen.

Il pareggio della Roma è arrivato al 74 con El Shaarawy ma è durato solo 10 minuti, infatti all’85° il nuovo entrato Giovanni Simeone riporta in vantaggio il Napoli.

Dopo la sconfitta del 4 gennaio a San Siro contro l’Inter il Napoli di Spalletti ha inanellato 4 vittorie consecutive e allunga ulteriormente in classifica portandosi a 53 punti, + 13 sull’Inter che è al secondo posto con 40 punti.

Battuta d’arresto per la Roma di Mourinho che rimedia la prima sconfitta di questo 2023 dopo 3 vittorie ed 1 pareggio.

I giallorossi restano fermi a 37 punti e scendono al 6° posto a -1 dal 3° occupato da Atalanta, Lazio e Milan appaiate a 38 punti.

Sintesi di Napoli – Roma 2-1:

Spalletti manda in campo il suo Napoli con il solito 4-3-3 con Meret in porta e linea difensiva formata da Rrahmani e Kim centrali con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo c’è Lobotka in cabina di regia affiancato da Anguissa e Zielinski. In attacco il tridente formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Matic al centro con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala e Lorenzo Pellegrini.

Cronaca 2° Tempo:

90’+1′ – Quinto e ultimo cambio anche nel Napoli: Zielinski lascia il posto a Ndombelé.

90’+1′ – Napoli pericoloso: Rui Patricio si oppone di piede un tentativo da distanza ravvicinata di Raspadori. Terzo corner per la formazione di Spalletti.

90′ – El Shaarawy commette fallo su Di Lorenzo.

90′ – Segnalati sei minuti di recupero.

89′ – Quinto e ultimo cambio nella Roma: Volpato prende il posto di Cristante.

88′ – Bove cerca, senza fortuna, la via della rete.

86′ – GOL DEL NAPOLI! 2-1! Gli azzurri si riportano avanti con Simeone a bersaglio in girata sull’invito di Zielinski. Terzo gol per l’avanti argentino pronto ad approfittare dello spazio concesso da Ibanez per una volta non aggressivo in marcatura.

85′ – Prolungato possesso palla del Napoli.

83′ – Doppio cambio nella Roma: Bove e Tahirovic sostituiscono rispettivamente Pellegrini e Matic.

83′ – Zielinski subisce fallo da Pellegrini.

82′ – La punizione di Raspadori è respinta dalla barriera.

80′ – Elmas è fermato fallosamente da Matic.

77′ – Simeone subisce fallo da Smalling.

76′ – Doppio cambio nel Napoli: Simeone e Raspadori fanno il loro ingresso rispettivamente per Lozano e Osimhen.

75′ – GOL DELLA ROMA! 1-1! I giallorossi pervengono al pareggio con El Shaarawy a segno sul secondo palo sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Zalewski. Fatale nella circostanza ai padroni di casa una disattenzione di Lozano (sin lì protagonista di una buona prova) ben sfruttata dall’avanti ospite che anche nella passata stagione era andato in rete al San Paolo.

73′ – Secondo cambio nella Roma: Belotti rileva Abraham.

72′ – Non si chiude sul versante di destra uno scambio tra Di Lorenzo e Osimhen.

72′ – Abraham sembra accusare un problema muscolare. Si scalda Belotti.

70′ – Cartellino giallo per El Shaarawy per gioco scorretto su Osimhen. Secondo ammonito nella Roma.

69′ – Doppio cambio nel Napoli: Olivera ed Elmas subentrano rispettivamente a Mario Rui e Kvaratskhelia.

68′ – Cartellino giallo per Osimhen per gioco scorretto su Smalling.

67′ – Prolungata azione d’attacco della Roma.

65′ – Riprende il gioco.

64′ – Gioco fermo per soccorrere Kim.

63′ – Napoli nuovamente pericoloso in contropiede: Rui Patricio devia con bravura in angolo una conclusione di Lozano dal limite dell’area. Secondo tiro dalla bandierina per gli azzurri.

63′ – Doppia palla-gol per i giallorossi. Meret si oppone a un colpo di testa ravvicinato di Cristante sugli sviluppi del tiro dalla bandierina. Pochi istanti più tardi Rrahmani è decisivo nel deviare oltre la linea di fondo una battuta a rete di Ibanez. Settimo corner per gli ospiti.

62′ – Sesto calcio d’angolo per la Roma.

61′ – Pellegrini è fermato fallosamente da Lozano.

60′ – Efficace intervento difensivo di Kim ad anticipare un possibile intervento di Abraham.

59′ – Smalling allontana fuori area di testa un lancio dalla trequarti di destra Di Lorenzo.

57′ – Occasione per la Roma: Zalewski, ben servito al limite dell’area da Pellegrini, non riesce a inquadrare il bersaglio.

55′ – Palla-gol per il Napoli in contropiede: Kvaratskhelia fallisce il controllo a centro area in occasione di un traversone di Lozano protagonista di una bella iniziativa sul versante di destra.

52′ – Gioco fermo per soccorrere Osimhen rimasto dolorante a terra dopo un contrasto.

51′ – Potenziale opportunità per El Shaarawy di testa sugli sviluppi di un cross dalla destra di Zalewski.

50′ – Conclusione decisamente imprecisa di Cristante dalla distanza.

49′ – Quinto corner per gli ospiti generato da una chiusura in scivolata di Kim su Abraham.

48′ – Quarto calcio d’angolo per la Roma. Avvio di ripresa proposito della compagine di Mourinho.

47′ – Possesso palla della Roma sulla trequarti avversaria.

46′ – Un traversone di Zielinski dalla sinistra è allontanato fuori area con decisione dal neoentrato El Shaarawy.

46’ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento della Roma: El Shaarawy prende il posto di Spinazzola.

Cronaca 1° Tempo:

43′ – Fasciatura abbondante al polso destro per l’avanti nigeriano che riprende regolarmente il suo posto.

42′ – Si torna a giocare. Napoli momentaneamente in dieci.

41′ – Gioco fermo per soccorrere Osimhen rimasto contuso a terra dopo un contatto con Smalling.

39′ – Abraham è fermato fallosamente da Kim. Proteste dei giallorossi che reclamavano, invano, un provvedimento disciplinare per il difensore sudcoreano del Napoli.

38′ – Zielinski chiama in causa Rui Patricio con una battuta da fuori area.

38′ – Occasione per la Roma: Pellegrini, servito da Matic, si vede respingere il suo tentativo da Kim. Sul proseguimento dell’azione Dybala cerca senza fortuna la via della rete da fuori area.

36′ – Altro fallo commesso in pressing da Zalewski su Mario Rui.

35′ – Lobotka riprende regolarmente la sua posizione. Si torna a giocare.

33′ – Cartellino giallo per Dybala per gioco scorretto su Lobotka.

32′ – Gioco piuttosto spezzettato.

31′ – Segnalato a centrocampo un fallo di mano di Lobotka.

30′ – Rilevato un fallo in attacco di Mancini su Mario Rui.

29′ – Secondo calcio d’angolo per la Roma.

28′ – Efficace giocata difensiva di Cristante a favorire l’intervento di Rui Patricio.

27′ – Osimhen è fermato fallosamente da Cristante.

26′ – Termina a lato un debole colpo di testa di Rrahmani sugli sviluppi del calcio di punizione.

25′ – Zielinski subisce fallo da Cristante sulla trequarti.

24′ – Buona copertura di Kim.

22′ – Conclusione imprecisa di Zielinski dalla distanza.

21′ – Lobotka controlla con tranquillità nella propria area di rigore un traversone basso dalla sinistra proposto da Spinazzola.

20′ – Manovra la Roma a centrocampo.

17′ – GOL DEL NAPOLI! 1-0! Gli azzurri si portano in vantaggio con Osimhen abile a finalizzare con un gran controllo e una potente battuta a rete sotto la traversa una pregevole trama di gioco avviata da Mario Rui e rifinita da Kvaratskhelia con un preciso cross dalla sinistra.

12′ – Che rischio per il Napoli! Kim nel tentativo di anticipare un possibile intervento di Abraham rischia di testa l’autorete: pallone a fil di palo. Primo calcio d’angolo anche per la Roma.

11′ – Ibanez recupera un buon pallone.

10′ – Anguissa è fermato fallosamente da Matic.

10′ – Fallo commesso da Kim su Dybala.

9′ – Di Lorenzo subisce fallo da Spinazzola.

8′ – Zalewski, in pressing, commette fallo su Mario Rui.

7′ – Il Napoli mantiene l’iniziativa del gioco.

6′ – Rilevato un fallo in attacco di Rrahmani su Matic sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

5′ – Occasione per il Napoli: Rui Patricio devia in angolo una conclusione dal limite dell’area di Kvaratskhelia.

Video Gol e Highlights di Napoli – Roma 2-1:

Tabellino di Napoli – Roma 2-1:

NAPOLI (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (67’Olivera), Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano (76′ Raspadori), Osimhen (76′ Simeone), Kvaratskhelia (67′ Elmas). All.: Spalletti

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante (88′ Volpato), Matic (82′ Tahirovic), Spinazzola (45′ El Shaarawy); Pellegrini (82′ Bove), Dybala; Abraham (72′ Belotti). All.: Mourinho

Marcatori: 17′ Osimhen, 74′ El Shaarawy, 85′ Simeone

Ammoniti: Dybala, Osimhen, El Shaarawy