Video Gol Highlights Napoli-Roma 1-0: Sintesi 24-11-2024

Il Napoli batte la Roma allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo della domenica pomeriggio della tredicesima giornata di Serie A.

I partenopei tornano alla vittoria dopo due partite difendendo il primo posto in classifica, mentre è la terza sconfitta consecutiva per i giallorossi, ai quali non sembra essere servito il cambio in panchina.

Intera rosa a disposizione per Antonio Conte, che schiera la formazione titolare con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa davanti a Meret, i soliti Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana, il tridente d’attacco è formato da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Esordio senza Saelemaekers, Hermoso e Shomurodov per Claudio Ranieri, che punta su un 4-2-3-1 con Celik, Mancini, Ndicka e Angelino in difesa a protezione di Svilar, in mediana Cristante e Kone, sulla trequarti Soule, Pellegrini e El Shaarawy alle spalle di Dovbyk unica punta.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si limitano a difendersi nella propria metà campo cercando di chiudere tutti gli spazi.

I padroni di casa producono una quantità incredibile di occasioni con Kvaratskhelia, Politano e McTominay, ma manca sempre un po’ di cinismo, mentre gli ospiti si fanno vedere in avanti solo con Pisilli e viene ammonito Ndicka.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Hummels e Baldanzi al posto di El Shaarawy e Pellegrini, ma non cambia il copione della partita.

Al 54′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Lukaku, che trova il gol del vantaggio sfruttando la bella azione personale di Di Lorenzo, dopo il tentativo impreciso di Anguissa.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco e si affacciano in attacco con Baldanzi e Dovbyk, che viene fermato dalla traversa, nel mezzo il giallo a Pisilli.

Escono Mancini, Anguissa, Politano, Kvaratskhelia, Celik, Lukaku e Pisilli al posto di Dybala, Folorunsho, Mazzocchi, David Neres, Abdulhamid, Simeone e Dahl, ma il fortino dei padroni di casa resiste, il brasiliano sfiora il palo e viene ammonito Cristante.

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6,5, Buongiorno 6,5, Olivera 6,5; Anguissa 6 (41′ st Mazzocchi sv), Lobotka 6,5; Politano 6 (41′ st Folorunsho sv), McTominay 6, Kvaratskhelia 6 (22′ st Neres 6); Lukaku 6,5 (33′ st Simeone sv). A disp.: Caprile, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Marin, Spinazzola, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All.: Conte 6,5.



Roma (4-2-3-1): Svilar 6; Celik 5,5 (33′ st Dahl sv), Mancini 6 (43′ st Dybala sv), Ndicka 6,5, Angelino 5,5; Cristante 5,5, Koné 6,5; El Shaarawy 5 (1′ st Baldanzi 5), Pellegrini 5 (1’st Hummels 5), Pisilli 5,5 (33′ st Abdulhamid sv); Dovbyk 5,5. A disp.: Ryan, Marin, Sangaré, Soulé, Le Fée, Paredes, Zalewski. All.: Ranieri 5,5.



Arbitro: Massa

Marcatori: 8′ st Lukaku

Ammoniti: Ndicka, Pisilli, Cristante (R)

Espulsi: nessuno

