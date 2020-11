Video Gol Highlights Napoli-Rijeka 2-0: sintesi 26-11-2020

Il Napoli batte il Rijeka agevolmente nel nuovo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’ormai ex Stadio San Paolo, nella quarta giornata del Girone F di Europa League.

Terza vittoria consecutiva per i partenopei in campo internazionale, che vale il primo posto in classifica e, di fatto, l’eliminazione dei croati, fuori ed ultimi in classifica.

E’ una partita a senso unico sin dal primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno un lungo possesso palla, ma sbagliano spesso nella qualità dei passaggi permettendo agli ospiti di difendersi rischiando molto poco.

E’ subito monologo dei padroni di casa, che ci provano con Demme, Elmas, Politano e Petagna, ai quali manca sempre un po’ di cinismo, prima della risposta degli ospiti con Muric.

Dopo un miracolo del portiere alla conclusione di Di Lorenzo e un colpo di testa impreciso di Bakayoko, al 41′ minuto i padroni di casa sbloccano finalmente il risultato trovando il gol del vantaggio con Politano sfruttando la giocata di Zielinski.

Grande reazione degli ospiti, che nel finale si riversano nella metà campo degli avversario sfiorando il pareggio con Loncar, sul quale è decisivo Meret.

Non cambia molto il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dal solito possesso palla dei padroni di casa, ma dal tentativo di ribaltare l’azione degli ospiti.

Dopo un clamoroso errore di Demme, che sfiora il palo di poco, anche Petagna e Maksimovic si divorano il raddoppio tutto soli davanti al portiere.

Al 75′ minuto arriva finalmente il raddoppio dei padroni di casa con Lozano, su assist illuminante di Insigne, tutto solo davanti al portiere.

Il secondo gol taglia le gambe agli ospiti, che vanno in completa balia dei padroni di casa, che sfiorano più volte il terzo gol con Lozano, Lobotka e Insigne sotto porta.

NAPOLI-RIJEKA 2-0

Napoli (4-2-3-1): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Maksimovic 6, Koulibaly 6,5, Ghoulam 6; Demme 6 (24′ st Lobotka 6), Bakayoko 6; Politano 6,5 (19′ st Lozano 7), Zielinski 6,5 (19′ st Insigne 6,5), Elmas 6 (24′ st Mertens 6); Petagna 6 (36′ st Fabian Ruiz sv). A disp.: Contini, Ospina, Mario Rui, Manolas. All: Gattuso 6,5

Rijeka (5-4-1): Nevistic 7; Tomecak 6, Velkoski 6, Galovic 6, Smolcic 5, Anastasio 4,5 (35′ st Braut sv); Muric 6 (33′ st Yateke sv), Cerin 5,5 (42′ st Hodza sv), Loncar 6,5, Stefulj 5; Andrijasevic 5 (42′ st Frigan sv). A disp.: Nwolokor, Raspopovic, Putnik. All.: Rozman 5,5

Arbitro: Özkahya (Turchia)

Marcatori: 41′ aut. Anastasio (N), 30′ st Lozano (N)

Ammoniti: Anastasio (R)

Espulsi: –

Note: –

