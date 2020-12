Video Gol Highlights Napoli-Real Sociedad 1-1: sintesi 10-12-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Napoli-Real Sociedad 1-1, 6° Giornata Gruppo F Europa League: segna Zielinski, pareggia Willian Josè

Solo un pareggio tra Napoli e Real Sociedad allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche con lo storico nome di Stadio San Paolo, nella sesta ed ultima giornata del Girone F di Europa League.

E’ un punto fondamentale per entrambe le squadre, che conquistano la qualificazione ai sedicesimi di finale, grazie alla contemporanea sconfitta dell’AZ Alkmaar a Rijeka.

La sintesi di Napoli-Real Sociedad 1-1, 6° Giornata Gruppo F Europa League

E’ una partita molto complicata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Sembra un monologo degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco attaccando a testa bassa i padroni di casa, che risultano passivi in fase difensiva e imprecisi in fase di impostazione.

E’ un dominio degli ospiti, che si divorano più volte il gol del vantaggio nei primi minuti con Januzaj, sul quale è attento Ospina, che poi compirà un vero e proprio miracolo su Willian Josè, mentre Portu clamorosamente tira a lato tutto solo davanti al portiere, dopo l’ottimo lavoro della punta.

Solo dopo aver rischiato di affondare, finalmente i padroni di casa cominciano a reagire e, di fatto, ad entrare in campo, rendendosi pericolosi con Bakayoko e Zielinski, il primo risultando poco cinico a pochi metri dalla porta, mentre il secondo trova l’ottima risposta del portiere avversario.

Al 35′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Zielinski, che stoppa la palla sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poi trova l’incrocio con un esterno di destro molto preciso, chiudendo di fatto una prima frazione di gioco molto sofferente.

Il secondo tempo inizia come la prima frazione di gioco, quindi con l’assedio degli ospiti alla difesa dei padroni di casa, che non sembra proprio perfetta, ma riesce sempre ad uscirne con grazie all’imprecisione degli avversari.

La palla gol del vantaggio è nei piedi di Merino, che sfiora il palo con il sinistro. Con il passare dei minuti i padroni di casa riescono a sfruttare gli spazi ripartendo in contropiede con Lozano, che non riesce ad essere cinico dopo quaranta metri palla al piede.

Nel finale calano totalmente gli ospiti e i padroni di casa sono molto bravi ad addormentare i ritmi di gioco, invero mai elevati, gestendo con maggiore tranquillità il risultato, fino al 92′ minuto, quando Willian Josè pareggia con un bolide sotto la traversa su cross dalla sinistra.

Video Gol Highlights di Napoli-Real Sociedad 1-1, 6° Giornata Gruppo F Europa League:

Il tabellino di Napoli-Real Sociedad 1-1, 6° Giornata Gruppo F Europa League:

Napoli-Real Sociedad 1-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6,5, Maksimovic 6,5, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6 (37′ st Ghoulam sv); Bakayoko 6 (25′ st Demme 6), Fabian Ruiz 5,5; Lozano 6 (25′ st Politano), Zielinksi 6,5 (29′ st Elmas 6), Insigne 6; Mertens 6 (25′ st Petagna 6).

Allenatore: Gattuso 6

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro 6; Zaldua 5,5 (1′ st Gorosabel 6,5), Zubeldia 6, Le Normand 6 (34′ st Sagnan sv), Monreal 6,5 (34′ st Munoz sv); Zubimendi 6; Portu 5,5 (11′ st Barrenetxea 6), Guevara 5,5 (34′ st Isak sv), Merino 6, Januzaj 5; Willian José 6,5.

Allenatore: Alguacil 6

Arbitro: Grinfeld

Marcatori: 35′ Zielinski (N), 45+2′ st Willian José (R)

Ammoniti: Mertens (N), Zubimendi (R), Lozano (N), Fabian Ruiz (N), Le Normand (R), Zubeldia (R)

Espulsi:

