Video Gol Highlights Napoli-Parma 2-1: Sintesi 31-8-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Parma 2-1, 3° Giornata Serie A: segnano Bonny, Lukaku e Anguissa, espulso Suzuki

Il Napoli batte il Parma allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’anticipo serale del sabato della terza giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i partenopei, che riescono a rimettere in piedi una situazione iniziata malissimo contro la sorpresa di questo inizio di stagione.

Sintesi di Napoli-Parma 2-1

Squadra confermata per Antonio Conte, che sceglie Olivera in difesa con Buongiorno e Rrahmani, spostando quindi Di Lorenzo a centrocampo con Lobotka, Anguissa e Mazzocchi, mentre in attacco c’è Raspadori con Kvaratskhelia e Politano.

Out Benedyczak e Rrahmani per Fabio Pecchia, che punta su Coulibaly, Circati, Balogh e Valeri in difesa a protezione di Suzuki, c’è Kowalski in mediana con Bernabe e Sohm, mentre in attacco il trio formato da Bonny, Man e Mihaila.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti sono perfetti in fase difensiva e sempre bravissimi a ripartire in contropiede.

Si fa male subito Valeri, che viene sostituito da Delprato, mentre i padroni di casa si affidano alle giocate di Kvaratskhelia, soffrendo i contropiedi di Man e Mihaila, ma sono il palo e la traversa a fermare Bonny e Kowalski.

Al 19′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Bonny, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Meret.

I padroni di casa provano a reagire, ma l’unico che fa qualcosa è Kvaratskhelia, mentre nel finale viene ammonito Anguissa per fermare l’ennesimo contropiede avversario.

Succede di tutto e di più in un secondo tempo assolutamente pazzesco, iniziato con l’entrata in campo di Spinazzola per Olivera.

Dopo un tentativo di Raspadori, entrano anche Almqvist e Cancellieri al posto di Kowalski e Bonny, poi vengono ammoniti Lobotka e Mihaila prima dell’entrata in campo di Lukaku per l’italiano.

Subito decisivo Suzuki su Lukaku, mentre la traversa nega la gioia del gol a Buongiorno, con il portiere ancora decisivo su David Neres, entrato al posto di Politano, quando Charpentier e Osorio avevano sostituito Mihaila e Balogh.

Al 75′ minuto follia di Suzuki, che si fa espellere per doppia ammonizione uscendo in maniera senza senso su David Neres, portando all’entrata in campo anche di Simeone per Mazzocchi.

Nei minuti di recupero succede di tutto. Dopo l’ammonizione di Delprato, al 92′ minuto i padroni di casa pareggiano con Lukaku, su assist di Anguissa.

Poi, al 95′ minuto proprio Anguissa ribalta definitivamente il risultato completando la rimonta con un colpo di testa imperioso su assist di David Neres.

Infine, all’ultimo secondo di una partita infinita sale in cattedra Meret, che salva il risultato su Almqvist.

Highlights e Video Gol di Napoli-Parma 2-1:

Tabellino di Napoli-Parma 2-1

Napoli (3-4-2-1): Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6; Mazzocchi 6 (33′ st Simeone 6), Anguissa 6,5, Lobotka 6, Olivera 5,5 (1′ st Spinazzola 6); Politano 5,5 (24′ st Neres 6,5), Kvaratskhelia 6,5, Raspadori 5,5 (17′ st Lukaku 7)

A disposizione: Caprile, Contini, Marin, Jesus, Zerbin, Folorunsho, McTominay, Ngonge

Allenatore: Conte



Parma (4-2-3-1): Suzuki 5,5; Coulibaly 6, Balogh 6 (28′ st Osorio 5,5), Circati 5,5, Valeri sv (8′ Del Prato 6); Sohm 6,5, Bernabé 6,5; Man 6, Mihaila 6 (28′ st Charpentier 5,5), Kowalski 6 (12′ st Almqvist 6); Bonny 6,5 (12′ st Cancellieri 5,5)

A disposizione: Chichizola, Corvi, Leoni, Camara, Hainaut, Cyprien, Haj, Mikolajewski.

Allenatore: Pecchia



Arbitro: Tremolada

Marcatori: 19′ rig. Bonny (P), 45’+1′ st Lukaku (N), 45’+7′ st Anguissa (N)

Ammoniti: Anguissa (N), Lobotka (N), Mihaila (P), Del Prato (P)

Espulsi: Suzuki (P) al 31′ st per doppia ammonizione

Note: Conte (N) ammonito per proteste

