Video Gol Highlights Napoli-Liverpool 4-1: Sintesi 7-9-2022

Video Gol e Highlights Napoli-Liverpool 4-1, 1° Giornata Gruppo A Champions League: segnano Anguissa, Simeone e una doppietta di Zielinski, Alisson para un rigore a Osimhen, inutile la rete di Luis Diaz

Vittoria clamorosa per il Napoli, che umilia il Liverpool allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella prima giornata del Gruppo A di Champions League.

I partenopei riescono nella grande impresa di battere la finalista sconfitta della scorsa edizione, nonché una delle favorite assolute per la vittoria finale, facendo registrare sicuramente la miglior prestazione della propria storia nella massima competizione europea.

Brutta, anzi bruttissima, la prestazione degli inglesi, che si sono dimostrati fin troppo arroganti, a partire dal proprio manager, che sembra non aver nemmeno studiato gli avversari, confermando il momento di difficoltà di questo inizio di stagione, anche forse per i troppi infortuni.

Sintesi di Napoli-Liverpool 4-1

Buone notizie per Luciano Spalletti, che recupera Osimhen, regolarmente in campo nel tridente d’attacco con Politano e Kvaratskhelia, solo panchina per Lozano dopo la paura per la botta subita in testa. Non è disponibile Demme, ma in mediana giocano i soliti Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in difesa la sorpresa è Olivera sulla sinistra nel quartetto completato dai soliti Di Lorenzo, Rrahmani e Kim a protezione di Meret.

Lista chilometrica di infortunati per Jurgen Klopp, orfano di Fabio Carvalho, Henderson, Jones, Keita, Kelleher, Konate, Oxlade-Chamberlain e Ramsay. Davanti ad Alisson ci sono Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson in difesa. In mediana spazio a Milner e Elliott con Fabinho, mentre in attacco la scelta ricade su Firmino con Luis Diaz e Salah.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che i ritmi sono molto elevati. I padroni di casa pressano in maniera aggressiva e verticalizzano con velocità, mentre gli ospiti difendono alti e cambiano continuamente gioco da una parte e dall’altra.

Inizio clamoroso dei padroni di casa, che approfittano della difesa davvero altissima degli avversari per spaventare Alisson con Osimhen, che colpisce subito un palo, mentre nell’azione successiva Zielinski sfiora il palo.

Ecco, però, in realtà, la conclusione di Zielinski è deviata da Milner con una mano: calcio di rigore fischiato dall’arbitro, che al 5′ minuto proprio il polacco trasforma sbloccando il risultato e trovando il gol del vantaggio.

Zieliński fires Napoli into an early lead! 😱#UCL pic.twitter.com/qeujZjpR99 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2022

Gli ospiti provano a reagire, ma sono troppo squilibrati tra centrocampo e attacco e, dopo l’ammonizione di Milner, rischiano di capitolare definitivamente al 18′ minuto, quando l’arbitro fischia un altro calcio di rigore grazie al VAR per fallo di Van Dijk, anche ammonito, su Osimhen, che però si fa parare la conclusione da Alisson.

Solo dopo aver rischiato di affondare, sembra che gli ospiti comincino a trovare maggiore qualità sulla trequarti rendendosi pericolosi con Alexander-Arnold, ma in difesa ballano clamorosamente ed inaspettatamente, non solo per la linea alta, ma anche per gli errori dei singoli, come quello di Gomez, che si fa rubare palla da Osimhen, altruista nel servire Kvaratskhelia, la cui conclusione a botta sicura viene salvata da Van Dijk.

Al 31′ minuto i padroni di casa riescono a raddoppiare con Anguissa, servito da Zielinski dopo la bella giocata di Kvaratskhelia, che aveva sfruttato l’ennesimo errore di Gomez, che fa l’ennesima frittata con la sua superficialità della sua serata da incubo, proprio dopo che Meret si era fatto trovare pronto su Salah.

Il portiere alza la saracinesca risultando decisivo ancora una volta sul colpo di testa di Van Dijk sugli sviluppi di un calcio piazzato, per poi farsi trovare pronto su Salah, nel tentativo degli ospiti di dare un senso alla propria partita in un finale di assalto, durante il quale Elliott è poco cinico sotto porta e si fa male Osimhen, sostituito da Simeone, che al 45′ minuto segna su assist di Kvaratskhelia.

Giovanni Simeone fulfilling his Champions League dream 💙#UCL pic.twitter.com/WE6iSQmE6C — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2022

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Matip per il peggiore in campo Gomez, ma anche con il poker dei padroni di casa, che segnano ancora al 47′ minuto con Zielinski, tap-in vincente sulla ribattuta di Alisson alla conclusione precedente del polacco, servito da Simeone, perfetto sull’ennesimo lancio a superare la linea alta degli avversari.

NAPOLI! 😮 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2022

Ma gli ospiti provano almeno a salvare la dignità segnando subito al 49′ minuto con Luis Diaz, bravo a rubare palla a Di Lorenzo e lasciar partire un bolide imparabile per Meret.

Gli ospiti provano ad attaccare a testa bassa affidandosi ancora a Luis Diaz, che prima non trova la porta di poco e poi fa esaltare Meret con una parata di grandissima reazione, mentre i padroni di casa risultano sempre pericolosi in contropiede anche con Lozano.

Entrano Zerbin, Lozano, Nunez e Diogo Jota al posto di Politano, Kvaratskhelia, Firmino e Salah, mentre viene ammonito Rrahmani e c’è spazio anche per Elmas, Mario Rui e Arthur, che sostituiscono i vari Zielinski, Olivera e Elliott.

Nel finale i padroni di casa non sfruttano i tantissimi contropiedi con Zerbin e Lozano che non riescono a spaventare Alisson più di tanto.

Highlights e Video Gol di Napoli-Liverpool 4-1:

Tabellino di Napoli-Liverpool 4-1

Napoli (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Kim 6,5, Olivera 6,5 (29′ st Mario Rui 6); Anguissa 8, Lobotka 7, Zielinski 8,5 (29′ st Elmas 6); Politano 6,5 (12′ st Lozano 6), Osimhen 7 (41′ Simeone 7), Kvaratskhelia 7,5 (12′ st Zerbin 6). A disp.: Marfella, Sirigu, Ostigard, Juan Jesus, Zanoli, Ndombele, Gaetano, Raspadori. All.: Spalletti 7,5.



Liverpool (4-3-3): Alisson 6; Alexander-Arnold 4, Gomez 2 (1′ st Matip 5,5), Van Dijk 3, Robertson 5; Elliott 5,5 (32′ st Arthur sv), Fabinho 5, Milner 4 (17′ st Thiago 5); Salah 4 (17′ st Jota 5,5), Firmino 4 (17′ st Nunez 5), Diaz 6,5. A disp.: Adrian, Phillips, Tsimikas, Bajcetic, Davies. All.: Klopp 2.



Arbitro: del Cerro Grande (Spagna)

Marcatori: 5′ rig. Zielinski (N), 31′ Anguissa (N), 44′ Simeone (N), 2′ st Zielinski (N), 4′ st Diaz (L)

Ammoniti: Rrahmani (N); Milner, Van Dijk (L)

Espulsi: nessuno

Note: 17′ Alisson (L) para un rigore a Osimhen (N)