Video Gol Highlights Napoli-Legia 3-0: Sintesi 21-10-2021

Video Gol e Highlights Napoli-Legia Varsavia 3-0, 3° Giornata Gruppo C Europa League: la sblocca Insigne, raddoppia Osimhen, tris di Politano

Il Napoli batte il Legia Varsavia allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella terza giornata del Gruppo C di Europa League.

Prima vittoria in coppa per i partenopei, che battono la capolista e cancellano la sconfitta di un mese fa riportandosi in corsa per il primo posto.

Napoli-Legia Varsavia, 3° giornata Gruppo C Europa League 21-10-2021.

Sintesi di Napoli-Legia Varsavia 3-0

E’ una partita abbastanza noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. E’ sin da subito un monologo dei padroni di casa, che hanno in mano il pallino del gioco nel tentativo di raggirare la fase difensiva degli ospiti, rinchiusi nella propria metà campo.

I padroni di casa attaccano a testa bassa assaltando la porta avversaria, ma Mertens e Lozano non riescono a trovare la giocata vincente, mentre gli ospiti si fanno vedere in attacco solo nel finale con Muci.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo a senso unico, in cui i padroni di casa non fanno altro che assediare gli ospiti, che non escono dalla propria metà campo.

Prova a salire in cattedra anche Mertens, ma manca di cinismo, mentre il portiere è bravo più volte su Insigne e Elmas e Demme non trova la porta, rischiando sul clamoroso palo di Emreli al termine di un bel contropiede.

Al 76′ minuto i padroni di casa riescono finalmente a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con una perla di Insigne, un destro al volo su assist di Demme.

Al 79′ minuto viene annullata una rete a Osimhen per posizione di fuorigioco, tra l’altro con clamorosa papera del portiere, ma un minuto più tardi, al 80′ minuto riesce a raddoppiare al termine di un bel contropiede, su verticalizzazione di Insigne.

Nel finale gli ospiti accusano il colpo e crollano totalmente, ma i padroni di casa, pur divertendosi e divertendo, si divorano più volte il terzo gol con Politano e Petagna, che arriva effettivamente al 94′ minuto, quando l’esterno si inventa una bellissima giocata personale.

Highlights e Video Gol di Napoli-Legia Varsavia 3-0:

Tabellino di Napoli-Legia Varsavia 3-0

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Manolas 6 (27′ st Politano 7), Koulibaly 6,5, Juan Jesus 6; Anguissa 6,5 (12′ st Fabian Ruiz 6,5), Demme 6,5, Elmas 6,5; Lozano 6,5 (12′ st Osimhen 7), Mertens 6,5 (27′ st Petagna 6), Insigne 7,5 (36′ st Rrahmani 6).

Allenatore: Spalletti 7



Legia Varsavia (3-5-1-1): Miszta 6,5; Jedrzejczyk 5,5, Wieteska 5,5, Nawrocki 5,5; Johansson 5,5, Josue 5,5, Martins 5,5 (32′ st Kharatin 6), Luquinhas 5 (26′ st Kastrati 5,5), Mladenovic 5,5; Rafa Lopes 5 (14′ Slisz 5,5); Muci 6 (26′ st Emreli 6,5).

Allenatore: Michniewicz 5



Arbitro: Del Cerro Grande

Marcatori: 31′ st Insigne (N), 35′ st Osimhen (N), 45’+5 st Politano (N)

Ammoniti: Juan Jesus (N), Manolas (N), Kastrati (L)

Espulsi:

