Video Gol Highlights Napoli-Lecce 1-0: sintesi 26-10-2024

Il Risultato di Napoli-Lecce 1-0, 9° giornata Serie A: i partenopei vincono di misura e soffrendo il giusto contro un avversario volenteroso, ma di caratura inferiore. Non molte le occasioni create, ma quella buona è andata a segno.

Di Lorenzo decide la sfida a venti minuti dal termine.

Il Napoli consolida la vetta salendo a 22 punti approfittando, dunque, della grande sfida di domani tra Inter e Juventus; il Lecce, invece, resta penultimo con 5 punti e ora Gotti è a rischio.

La Sintesi di Napoli-Lecce 1-0

I partenopei tengono il pallone più degli avversari e cercano di sbloccare il prima possibile il match senza successo, rammaricandosi per la posizione di fuorigioco che costa a Di Lorenzo la rete del vantaggio al 26°.

Tolto un tiro di Lukaku parato da Falcone, le migliori occasioni sono per i salentini: al 34° Meret è strepitoso su un colpo di testa ravvicinato di Baschirotto, mentre qualche minuto dopo Banda manca di poco il bersaglio con un tiro da fuori area deviato da un difensore.

Il Napoli si rifà vivo a fine primo tempo con Ngonge, il cui gran tiro è respinto in angolo dall’ottimo Falcone. Per il primo tempo è tutto, si va al riposo dopo tre minuti di recupero.

Lukaku ha le polveri bagnate e i suoi tentativi si rivelano sempre molto imprecisi, ma a segnare ci pensa Di Lorenzo: su azione d’angolo al minuto 73 il terzino destro è lesto a ribadire in rete un colpo di testa di McTominay repinto da Falcone. Il VAR convalida la rete dopo un rapido controllo per un possibile fallo in attacco.

Il Lecce cerca di spaventare il Napoli, ma gli spunti sono sporadici e senza nerbo. I padroni di casa controllano senza difficoltà gli ospiti e tale situazione va avanti fino al quarto e ultimo minuto di recupero.

Highlights e Video Gol di Napoli-Lecce 1-0

Il Tabellino di Napoli-Lecce 1-0

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Gilmour (72′ Raspadori), Anguissa; Ngonge (57′ Politano), Lukaku (85′ Folorunsho), Neres (72′ Kvaratskhelia). Allenatore: Conte

Lecce (4-3-3): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Pierotti (84′ Oudin); Coulibaly (78′ Rebic), Ramadani, Rafia (71′ Pierret); Dorgu, Krstovic, Banda (71′ Sansone). Allenatore: Gotti

Marcatori: 73′ Di Lorenzo

Arbitro: Tremolada

Ammoniti: Ngonge, Di Lorenzo, Pierotti e Rebic

