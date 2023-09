Video Gol Highlights Napoli-Lazio 1-2: Sintesi 2-9-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Lazio 1-2, 3° Giornata Serie A: segnano Luis Alberto, Zielinski e Kamada

La Lazio batte il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’anticipo serale del sabato della terza giornata di Serie A.

Prima sconfitta in campionato per i campioni in carica, mentre è la prima vittoria stagionale per i biancocelesti dopo due sconfitte consecutive.

Sintesi di Napoli-Lazio 1-2

Out Gaetano per Rudi Garçia, che ritrova dal primo minuto Kvaratskhelia in attacco, nel tridente con Politano e Osimhen, e Anguissa in mediana, in un centrocampo completato da Zielinski e Lobotka, mentre in difesa vengono confermati Juan Jesus e Olivera con Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Meret.

Intera rosa a disposizione per Maurizio Sarri, che schiera l’undici titolare con Hysaj, Casale, Romagnoli e Marusic in difesa a protezione di Provedel, conferma Cataldi e Kamada a centrocampo con Luis Alberto e il solito tridente in attacco con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

E’ una bella partita nel primo tempo, seppur giocato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si chiudono dietro la linea del centrocampo con ordine e compattezza coprendo tutti gli spazi.

Ci provano subito Kvaratskhelia e Zielinski, ma Provedel si fa trovare pronto, mentre Zaccagni viene ammonito.

Al 30′ minuto, alla prima vera azione offensiva, gli ospiti sbloccano il risultato con Luis Alberto, che trova il gol del vantaggio con una bellissima magia di tacco su assist di Felipe Anderson.

Ma i padroni di casa pareggiano subito al 33′ minuto con il tiro di Zielinski grazie alla doppia deviazione di Kamada e Romagnoli, da rivedere l’assegnazione.

La partita si accende, le squadre si allungano e ci sono continui capovolgimenti di fronte con le sgroppate di un Felipe Anderson molto ispirato e la qualità dei padroni di casa, imprecisi con Olivera.

Il secondo tempo è spettacolare sin dai primissimi minuti, visto che le squadre sono molto più votate all’attacco, nonostante la propensione dei padroni di casa al possesso palla e la difesa bassa avversaria.

Dopo i miracoli di Provedel e Meret su Zielinski e Immobile, al 52′ minuto gli ospiti tornano in vantaggio con Kamada, su velo di Luis Alberto, bravissimo sulla giocata di Felipe Anderson.

Viene ammonito Luis Alberto, entrano Guendouzi, Mario Rui e Raspadori al posto di Kamada, Olivera e Kvaratskhelia, ma i padroni di casa si allungano troppo lasciando praterie agli ospiti, bravi ad approfittarne.

Ma entra in gioco il VAR, che annulla prima la rete di Zaccagni al 67′ minuto e poi quello di Guendouzi al 71′ minuto, entrambi per posizione di fuorigioco.

Dentro Lindstrom, Pellegrini, Pedro e Simeone, fuori Felipe Anderson, Hysaj, Felipe Anderson e Zielinski per il grande assalto dei padroni di casa, che rischiano sul contropiede del solito Zaccagni, che sfiora il palo.

Nel finale Isaksen e Castellanos subentrano per Zaccagni e Immobile, prima del clamoroso errore sotto porta di Lindstrom.

Highlights e Video Gol di Napoli-Lazio 1-2:

Tabellino di Napoli-Lazio 1-2

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera (21′ st Mariu Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (39′ st Simeone); Politano (30′ st Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia (21′ st Raspadori).

A disp.: Contini, Idasiak, Natan, Ostigard, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Russo, Zerbin. All.: Garcia



Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (35′ st Pellegrini); Kamada (20′ st Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (35′ st Pedro), Immobile (48′ st Castellanos), Zaccagni (48′ st Isaksen).

A disp.: Sepe, Mandas, Patric, Gila, Vecino, Basic, Lazzari, Rovella. All.: Sarri



Arbitro: Colombo

Marcatori: 30′ Luis Alberto (L), 32′ Zielinski (N), 7′ st Kamada (L)

Ammoniti: Zaccagni, Luis Alberto (L)

Espulsi: –