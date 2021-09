Video Gol Highlights Napoli-Juventus 2-1: Sintesi 11-9-2021

Video Gol e Highlights Napoli-Juventus 2-1, 3° Giornata Serie A: segnano Morata e Politano sfruttando gli errori di Manolas e Szczesny, completa la rimonta Koulibaly

Il Napoli batte la Juventus allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel secondo anticipo del sabato della terza giornata di Serie A.

Terza vittoria consecutiva, en plein con tre vittorie su tre partite in campionato e primo posto in classifica per i partenopei, che vincono anche uno scontro diretto per il titolo.

Seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri, la seconda in tre partite in stagione e la sensazione che più di questo non avrebbero potuto fare, ma anche la consapevolezza che sarà un campionato molto lungo e difficile.

Napoli-Juventus

Sintesi di Napoli-Juventus 2-1

E’ una partita molto maschia nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma verticalizzando con velocità, mentre gli ospiti si difendono chiusi nella propria metà campo.

Dopo un colpo di testa di Politano, su schema “Insigne-Callejon”, al 12′ minuto gli ospiti sbloccano inaspettatamente il risultato trovando il gol del vantaggio con Morata, che approfitta di un clamoroso errore in fase di impostazione di Manolas.

I padroni di casa provano a reagire, riprendono in mano il pallino del gioco, ma gli ospiti, seppur chiudano tutti gli spazi e siano molto difensivi, riescono a non soffrire e, anzi, sono bravi anche a ripartire in contropiede, sfiorando il raddoppio nel finale, quando Ospina fa il miracolo su Kulusevski, che non riesce ad approfittare dell’errore di Insigne.

Crescono i ritmi di gioco in un secondo tempo sicuramente molto più bello e spettacolare, grazie alla grande voglia dei padroni di casa di lottare su ogni pallone e velocizzare rapidamente, mentre gli ospiti non riescono più ad uscire dalla propria metà campo.

Al 57′ minuto i padroni di casa trovano il gol del pareggio con Politano, che sfruttare un clamoroso errore di Szczesny, incapace di scegliere se trattenere la palla o respingerla con i pugni sulla conclusione a giro di Insigne.

Gli ospiti non accusano il colpo e, anzi, provano subito a tornare in avanti, ma il destro di Mckennie sfiora solo il palo, mentre Szczesny prova a farsi perdonare sul tiro di Insigne e Fabian Ruiz lambisce la traversa con un bel sinistro da fuori area su sviluppi di un calcio d’angolo e ancora Lozano è impreciso.

Al 85′ minuto i padroni di casa completano la rimonta segnando con Koulibaly, che ribadisce in rete la palla dopo il tentativo di salvataggio di Szczesny sulla linea sulla quasi autorete di Kean.

Nel finale inutile il tentativo di reazione da parte degli ospiti, che non sembrano avere le forze per rendersi pericolosi, anche grazie all’ottima fase difensiva dei padroni di casa, bravi a gestire con grande qualità il risultato e il possesso palla.

Highlights e Video Gol di Napoli-Juventus 2-1:

Tabellino di Napoli-Juventus 2-1

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (45′ st Malcuit); Anguissa, Fabian Ruiz; Politano (27′ st Lozano), Elmas (1′ st Ounas), Insigne (28′ st Zielinski); Osimhen (45′ st Petagna). A disp.: Idasiak, Marfella, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus. All.: Spalletti



Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini (13′ st De Ligt); McKennie (27′ st Ramsey), Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata (37′ st Kean). A disp.: Pinsoglio, Perin, Rugani, De Winter, Miretti, Soule. All.: Allegri



Arbitro: Irrati



Marcatori: 10′ Morata (J), 12′ st Politano (N), 40′ st Koulibaly (N)



Ammoniti: Elmas (N), Locatelli (J), Lozano (N)



Espulsi: –

Note: –

Migliori Bookmakers AAMS