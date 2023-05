Video Gol Highlights Napoli-Inter 3-1: Sintesi 21-5-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Inter 3-1, 36° Giornata Serie A: segnano Gaetano, Anguissa, Lukaku e Di Lorenzo

Il Napoli batte l’Inter allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo pomeridiano della domenica della trentaseiesima giornata di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno.

I partenopei tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana inguaiando i nerazzurri, che si fermano dopo sei vittorie consecutive e fanno accorciare la quinta in classifica, proprio alla vigilia della finale di coppa nazionale.

Sintesi di Napoli-Inter 3-1

Assente il solo Lozano per Luciano Spalletti, che recupera Politano e Mario Rui per la panchina, ma schiera Elmas in attacco con Osimhen e Kvaratskhelia, ritrovando il centrocampo titolare con Anguissa, Lobotka e Zielinski e confermando Olivera in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani e Kim davanti a Meret.

Non ci sono Skriniar e Mkhitaryan per Simone Inzaghi, che fa un po’ di turnover con D’Ambrosio e De Vrij in difesa al fianco di Bastoni a protezione di Onana, a centrocampo spazio per Bellanova, Asllani, Gagliardini e Gosens con Barella, mentre in attacco ci sono Lukaku e Correa.

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, un vero e proprio monologo contro ospiti fin troppo difensivi, completamente rintanati nella propria metà campo.

I più pericolosi sono Anguissa e Osimhen, ma Onana si fa trovare pronto, mentre Lukaku è impreciso tra le due ammonizioni di Gagliardini, che al 41′ minuto si fa espellere lasciando i propri compagni in inferiorità numerica.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo in copia incolla rispetto alla prima frazione di gioco, visto che in campo ci sono solo i padroni di casa contro ospiti troppo passivi, forse anche per l’uomo in meno.

Ci provano Di Lorenzo e Zielinski prima dell’entrata in campo di Acerbi e Brozovic al posto di Bastoni e Barella, viene ammonito Elmas, mentre Onana è favoloso su Anguissa.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 67′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato con Anguissa, che trova il gol del vantaggio con un bellissimo destro al volo sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Entrano Simeone, Raspadori, Juan Jesus, Dumfries e Dimarco al posto di Osimhen, Elmas, Kim, Bellanova e Correa.

Dopo un clamoroso errore di Lukaku sotto porta, al 79′ minuto viene annullata la rete di Simeone per fallo di Zielinski ed entra anche Lautaro Martinez per Gosens.

Al 82′ minuto gli ospiti segnano addirittura il gol del pareggio con Lukaku su cross di Dimarco.

Entrano Gaetano e Politano al posto di Zielinski e Kvaratskhelia e i padroni di casa tornano in vantaggio al 86′ minuto con un bellissimo sinistro di Di Lorenzo, deviato da un avversario.

Nel finale gli ospiti si allungano molto e i padroni di casa sprecano le occasioni in contropiede, nonostante Onana faccia il fenomeno, prima del tris di Gaetano al 95′ minuto.

FT | La meraviglia di Giovanni Di Lorenzo indirizza #NapoliInter verso la vittoria azzurra! 💙🍭 pic.twitter.com/XyjMGBnxni — Lega Serie A (@SerieA) May 21, 2023

Highlights e Video Gol di Napoli-Inter 3-1:

Tabellino di Napoli-Inter 3-1

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Kim 6 (29′ st Jesus 5,5), Olivera 5,5; Anguissa 7, Lobotka 6, Zielinski 6,5 (38′ st Gaetano 6,5); Elmas 6,5 (24′ st Raspadori 6), Osimhen 5,5 (24′ st Simeone 6), Kvaratskhelia 6,5 (38′ st Politano sv).

A disp.: Gollini, Marfella, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Zedadka, Demme, Ndombele, Zerbin. All.: Spalletti 6,5



INTER (3-5-2): Onana 6; D’Ambrosio 6, De Vrij 5,5, Bastoni 6 (13′ st Acerbi 5,5); Bellanova 5 (29′ st Dumfries 6), Barella 6 (13′ st Brozovic 6), Asllani 5,5, Gagliardini 4, Gosens 6 (35′ st Lautaro); Lukaku 6,5, Correa 5,5 (29′ st Dimarco 6).

A disp.: Handanovic, Cordaz, Dzeko, Calhanoglu, Darmian, Akinsanmiro, Stankovic. All.: Inzaghi 5,5



Arbitro: Marinelli

Marcatori: 22′ st Anguissa (N), 37′ st Lukaku (I), 40′ st Di Lorenzo (N), 45’+5′ st Gaetano (N)

Ammoniti: Elmas (N)

Espulsi: Gagliardini (I) per doppia ammonizione