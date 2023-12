Video Gol Highlights Napoli-Inter 0-3: Sintesi 3-12-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Inter 0-3, 14° Giornata Serie A: segnano Calhanoglu, Barella e Thuram

L’Inter batte il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo serale della quattordicesima giornata di Serie A.

I nerazzurri tornano alla vittoria e al primo posto in classifica, vincendo uno scontro diretto importante contro i campioni in carica, che si fermano a quota ventiquattro punti in classifica.

Sintesi di Napoli-Inter 0-3

Non ci sono Olivera, Mario Rui e Zanoli per Walter Mazzarri, che punta su Natan terzino sinistro al fianco di Ostigard, Rrahmani e Di Lorenzo davanti a Meret, lancia Elmas in mediana con Lobotka e Anguissa e ritrova Osimhen dal primo minuto in attacco con Kvaratskhelia e Politano.

Assenti Pavard e Bastoni per Simone Inzaghi, che sceglie Darmian e De Vrij in difesa con Acerbi, schierando i titolarissimi Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo e la coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro Martinez.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero incredibilmente intensi tra due squadre che pressano con grandissima aggressività e che riescono a far girare la palla con qualità e rapidità.

Partono fortissimo i padroni di casa, che impegnano subito Sommer con un bellissimo destro di Elmas, mentre gli ospiti rispondono con la rete annullata a Thuram al 12′ minuto per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR.

Si fa male De Vrij, sostituito dall’adattato Carlos Augusto, ci prova ancora Elmas con una giocata delle sue prima del miracolo di Meret su Lautaro Martinez e la clamorosa traversa colpita da Politano con un sinistro da fuori area.

Dopo un’altra conclusione di Politano, questa volta imprecisa, al 45′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Calhanoglu, che trova il gol del vantaggio con un bellissimo destro al volo rasoterra sulla sponda di Dumfries al cross di Dimarco.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che si apre con il giallo a Elmas dopo la grandissima occasione di Kvaratskhelia, ancora decisivo Sommer.

Gol sbagliato, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Al 62′ minuto gli ospiti raddoppiano con un gioiello di Barella su assist di Lautaro Martinez, servito da Carlos Augusto.

I padroni di casa crollano definitivamente, gli ospiti ne approfittano per prendere in mano il pallino del gioco attaccando a testa bassa la difesa avversaria rendendosi quindi pericolosi con Lautaro Martinez e Barella.

Impreciso il tiro di Osimhen tra le sostituzioni che vedono coinvolti Raspadori, Lindstrom, Zielinski, Cuadrado e Frattesi, che subentrano per Politano, Elmas, Lobotka, Dumfries e Mkhitaryan, mentre vengono ammoniti Anguissa, Rrahmani e Darmian.

Al 85′ minuto gli ospiti calano anche il tris con Thuram, anche ammonito, su assist di Cuadrado, dormita totale della difesa e palla lisciata in uscita bassa da Meret.

Nel finale c’è spazio anche per Arnautovic, Bisseck e Zerbin al posto di Thuram, Darmian e Natan.

Highlights e Video Gol di Napoli-Inter 0-3:

Tabellino di Napoli-Inter 0-3