Video Gol Highlights Napoli-Hellas Verona 2-0: Sintesi 12-1-2025

Video Gol e Highlights Napoli-Hellas Verona 2-0, 20° Giornata Serie A: autogol di Montipò e rete di Anguissa

Il Napoli batte l’Hellas Verona allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo della domenica sera della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

Quinta vittoria consecutiva per gli azzurri, sempre più in testa alla classifica, grazie anche ad alcune partite da recuperare, con quarantasette punti in classifica, mentre gli scaligeri si fermano dopo due risultati utili consecutivi fermandosi a quota diciannove punti.

Sintesi di Napoli-Hellas Verona 2-0

Assenti Buongiorno e Kvaratskhelia per Antonio Conte, che rispolvera Spinazzola in difesa con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus davanti a Meret, in mediana i soliti Anguissa, Lobotka e McTominay, in attacco torna Politano con Lukaku e David Neres.

Indisponibili Frese, Harroui, Serdar e Tchatchoua per Paolo Zanetti, che si affida a Coppola, Magnani e Dawidowicz in difesa a protezione di Montipò, a centrocampo Faraoni, Duda, Belahyane e Lazovic, in attacco Suslov con Tengstedt e Sarr.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede.

Al 5′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato grazie all’autorete di Montipò, sfortunato a deviare con la schiena la palla dopo il palo colpito da Di Lorenzo.

I padroni di casa sono bravi ad approfittare del momento per spingere sull’acceleratore sfiorando il raddoppio con Anguissa, Lukaku e McTominay, ma rischiano tantissimo sui tentativi di Sarr e Tengstedt, davvero bravi a scambiarsi di posizione.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto divertente e spettacolare visto che le due squadre continuano a macinare gioco ed occasioni.

Dopo i salvataggi di Montipò su David Neres, McTominay e Rrahmani, al 62′ minuto i padroni di casa raddoppiano con un bellissimo sinistro di Anguissa dopo l’ennesimo scambio con Lukaku.

Spazio a Zerbin, Mosquera, Mazzocchi, Simeone, Raspadori, Ngonge, che sfiora l’incrocio dalla distanza, Daniliuc, Kastanos, sul quale è bravo Meret, Bradaric e Rocha Livramento, che non spaventa il portiere avversario, al posto di David Neres, Belahyane, Spinazzola, Lukaku, Politano, McTominay, Faraoni, Tengstedt, Sarr e Lazovic.

Highlights e Video Gol di Napoli-Hellas Verona 2-0:

Tabellino di Napoli-Hellas Verona 2-0

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola (83′ Mazzocchi); Anguissa, Lobotka, McTominay (77′ Raspadori); Politano (77′ Ngonge), Lukaku (77′ Simeone), Neres (90′ Zerbin). All.: Conte.

VERONA (3-4-1-2) – Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni (76′ Daniliuc), Duda, Belahyane (84′ Mosquera), Lazovic (69′ Bradaric); Suslov; Tengstedt (76′ Kastanos), Sarr (69′ Livramento). All.: Zanetti.

ARBITRO: Luca Zufferli della sezione di Udine.

GOL: 5′ aut. Montipò (V), 61′ Anguissa (N).

ASSIST: Lukaku (N, 1-0), Lukaku (N, 2-0).

AMMONITI:

NOTE – Recupero 0’+3′.

