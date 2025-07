Pronostico PSG – Chelsea: Finale Mondiale per Club e dove vederla

Il Mondiale per Club 2025 giunge alla fine con la Finale che si gioca stasera alle 21:00 italiane al Metlife Stadium di New York e vedrà di fronte il Paris Saint-Germain di Luis Enrique ed il Chelsea di Enzo Maresca.

Il Chelsea di Enzo Maresca, vincitore della Conference League, è la rivelazione di questo mondiale per Club e arriva in Finale dopo aver eliminato i brasiliano del Palmeiras e Fluminense dimostrando solidità e cinismo nei momenti decisivi.

PSG – Chelsea come arrivano alla Finale:

Il percorso dei Blues è stato finora solido e convincente. Dopo aver conquistato la Conference League e strappato la qualificazione alla prossima Champions League, gli uomini di Enzo Maresca hanno iniziato l’avventura americana con 5 vittorie su 6 partite, eliminando nell’ordine Benfica, Palmeiras e Fluminense. Proprio contro quest’ultima, Joao Pedro ha brillato in semifinale con una doppietta che ha blindato il passaggio del turno.

Nonostante il secondo posto nel Gruppo D, a causa della sconfitta con il Flamengo, il Chelsea ha evitato le corazzate più temute nel tabellone e ora si ritrova all’ultimo atto con l’opportunità di conquistare un doppio trofeo internazionale in pochi mesi, dopo un inizio di stagione altalenante.

Ma in Finale ci sarà la miglior squadra d’Europa, quel Paris Saint-Germain che ha travolto Inter, Bayern e Real Madrid, e che sembra inarrestabile. Per sollevare di nuovo il trofeo dopo il trionfo del 2021, il Chelsea dovrà compiere l’impresa più grande della sua annata.

Il Paris Saint-Germain è ad un passo dal completare la sua stagione più dominante di sempre: dopo aver vinto Ligue 1, Champions League e Coupe de France, ora punta a mettere le mani anche sul Mondiale per Club 2025.

Il cammino dei parigini nella competizione è stato impressionante. Dopo l’unico passo falso nella fase a gironi contro il Botafogo, la squadra di Luis Enrique ha innestato il turbo: prima il 4-0 contro l’Inter Miami, poi il 2-0 sul Bayern Monaco e infine il travolgente 4-0 al Real Madrid, umiliato con una prestazione dominante.

In semifinale, il PSG ha chiuso la pratica Real già nel primo tempo con due gol su errori avversari e un capolavoro di Fabián Ruiz, autore di una doppietta da incorniciare. Nel finale, Gonçalo Ramos ha firmato il poker replicando il risultato ottenuto all’esordio contro l’Atletico Madrid.

I numeri parlano chiaro: quattro vittorie consecutive senza subire gol, un attacco devastante e una squadra che lavora con intensità feroce. Il trionfo per 5-0 nella finale di Champions contro l’Inter e la conquista della Coppa di Francia con tre reti all’attivo completano il quadro di una stagione da sogno.

Guidati da un tecnico esperto e vincente come Luis Enrique, già campione del mondo per club con il Barcellona nel 2015, i parigini inseguono ora un clamoroso poker di trofei. L’ultimo ostacolo? Il Chelsea, domenica sera a New Jersey.

Impressionante il ruolino di marcia del Paris Saint Germain nelle ultime partite ad eliminazione diretta in Coppa dove ha vinto tutte le partite giocate con goleade e non ha subito nessun gol.

Il PSG infatti ha vinto le ultime cinque partite a eliminazione diretta in tutte le competizioni con un punteggio complessivo di 18-0!

Finale di Coupe de France: vittoria per 3-0 contro il Reims

vittoria per 3-0 contro il Reims Finale di Champions League: vittoria per 5-0 contro l’Inter

vittoria per 5-0 contro l’Inter Ottavi del Mondiale per Club: vittoria per 4-0 contro l’Inter Miami

vittoria per 4-0 contro l’Inter Miami Quarti del Mondiale per Club: vittoria per 2-0 contro il Bayern Monaco

vittoria per 2-0 contro il Bayern Monaco Semifinale del Mondiale per Club: vittoria per 4-0 contro il Real Madrid

Dove vedere Chelsea – PSG in Diretta Tv e Streaming:

La partita Chelsea – PSG sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.

Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

Probabili Formazioni di PSG – Chelsea:

Entrambe le squadre arrivano cariche all’appuntamento, ma con alcune situazioni da gestire sul fronte infermeria e formazioni.

Chelsea recupera Caicedo

Buone notizie per Enzo Maresca, che potrà contare su Moises Caicedo, recuperato da un problema alla caviglia e tornato ad allenarsi con il gruppo. Tuttavia, i Blues dovranno probabilmente fare a meno di Romeo Lavia e Dario Essugo, entrambi alle prese con noie muscolari. Benoit Badiashile resta in dubbio, mentre Noni Madueke non sarà disponibile, complice l’imminente trasferimento all’Arsenal. Esclusi anche i nuovi acquisti Estevão e Bynoe-Gittens, non inseriti in lista FIFA.

Maresca potrà però contare sui rientri di Levi Colwill e Liam Delap, squalificati in semifinale. In attacco sarà riconferma per Joao Pedro, autore di una doppietta all’esordio da titolare.

PSG, formazione tipo confermata per Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain dovrebbe presentarsi al completo, fatta eccezione per le assenze in difesa di Willian Pacho e Lucas Hernandez, entrambi squalificati dopo i cartellini rossi rimediati nei quarti contro il Bayern. Ancora una volta sarà Lucas Beraldo a prendere posto accanto a Marquinhos.

In attacco, Ousmane Dembélé, reduce da un infortunio, è finalmente partito titolare in semifinale contro il Real Madrid e guiderà il tridente offensivo insieme a Kvaratskhelia e Bradley Barcola (o Doue), in una formazione ormai consolidata da Luis Enrique.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Nkunku; Pedro

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Doue

Pronostico di PSG – Chelsea:

Il Paris Saint-Germain si presenta alla finale contro il Chelsea in uno stato di forma semplicemente travolgente. Nonostante il caldo torrido negli Stati Uniti, i campioni d’Europa hanno dimostrato di saper combinare al meglio gioco di squadra, pressing alto e cinismo sotto porta, asfaltando avversari del calibro di Bayern Monaco e Real Madrid.

Il Chelsea, pur rinato sotto la guida di Maresca e con una rosa di talento, difficilmente riuscirà a contenere l’intensità e la qualità del PSG. Già eliminati dai parigini in due occasioni in Champions League (2015 e 2016), i Blues rischiano di incassare un altro colpo pesante.

Con Hakimi, Dembélé, Kvaratskhelia e un Fabian Ruiz in versione MVP, il Paris è pronto a sollevare il quarto trofeo in tre mesi, completando uno storico en plein dopo Champions League, Ligue 1 e Coupe de France.

Chelsea 1-3 Paris Saint-Germain

I parigini sembrano inarrestabili: favoriti per alzare il primo titolo mondiale della loro storia.