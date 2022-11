Video Gol Highlights Napoli-Empoli 2-0: Sintesi 8-11-2022

Video Gol e Highlights Napoli-Empoli 2-0, 14° Giornata Serie A: segnano Lozano su rigore e Zielinski

Il Napoli batte l’Empoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’anticipo del martedì della quattordicesima giornata di Serie A, secondo turno infrasettimanale della stagione.

Decima vittoria consecutiva in campionato per i partenopei, che continuano a dominare questo campionato con il quattordicesimo risultato utile consecutivo.

I toscani perdono subito dopo la vittoria della scorsa settimana, fermandosi a quota quattordici punti in classifica.

Sintesi di Napoli-Empoli 2-0

Out Sirigu, Rrahmani e Kvaratskhelia per Luciano Spalletti, che questa volta sceglie Raspadori in attacco con Osimhen e Politano, lanciando Ndombele in mediana con Lobotka e Anguissa, ritrovando Mario Rui in difesa, dove c’è Ostigard a fare coppia con Kim al centro e Di Lorenzo sulla fascia destra davanti a Meret.

Non ci sono De Winter, Destro, Stubljar e Tonelli per Paolo Zanetti, che schiera Stojanovic, Ismajli, Luperto e Parisi in difesa a protezione di Vicario, a centrocampo le sorprese sono Haas e Bajrami con Bandinelli, Marin e Baldanzi, con Satriano unica punta.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno un possesso palla molto lento o, comunque, reso tale dall’ottima fase difensiva degli ospiti, che si rintanano nella propria metà campo, chiudono tutti gli spazi, senza però riuscire a ripartire in contropiede.

Si combatte su ogni palla, ma questo rende molto noiosa la partita che, a parte le ammonizioni a Luperto, Bandinelli e Satriano, regala solo una conclusione di Osimhen centrale e un paio di occasioni nei piedi di Raspadori, poco cinico sotto porta.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i ritmi di gioco si alzano sensibilmente, visto che gli ospiti cominciano anche ad attaccare e non solo a difendere, mentre i padroni di casa provano ad accelerare il giro della palla.

Dopo i tentativi di Anguissa e Bandinelli, vengono ammoniti Ostigard e Parisi, e Osimhen non trova la porta da ottima posizione, mentre entrano Akpa-Akpro, Lammers, Elmas, Lozano e Zielinski al posto di Haas, Satriano, Raspadori, Politano e Ndombele.

Al 69′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Lozano, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Luperto su Osimhen.

Lo stesso Luperto al 74′ minuto si fa espellere per doppia ammonizione lasciando gli ospiti in inferiorità numerica dopo le sostituzioni che vedono coinvolti Henderson e Grassi, che subentrano al posto di Baldanzi e Baldinelli.

La superiorità numerica cambia radicalmente l’andamento della partita, visto che gli ospiti provano ad abbassarsi per non prendere la goleada contro padroni di casa in pieno dominio con il solito possesso palla, senza dimenticare le continue accelerazioni con Osimhen.

Nel finale c’è spazio anche per Ekong per Marin, prima del raddoppio di Zielinski al 88′ minuto su assist ancora una volta di Lozano, dopo il quale entrano Demme e Simeone al posto di Lobotka e Osimhen, prima della super parata di Meret Bajrami.

Highlights e Video Gol di Napoli-Empoli 2-0:

Tabellino di Napoli-Empoli 2-0

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (45′ st Demme), Ndombele (19′ st Elmas); Politano (19′ st Zielinski), Osimhen (45′ st Simeone), Raspadori (19′ st Lozano).

A disp.: Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Olivera, Zanoli, Zedadka, Zerbin, Gaetano. All.: Spalletti



Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (14′ st Akpa Akpro), Marin (40′ st Ekong), Bandinelli (28′ st Henderson); Baldanzi (28′ st Grassi), Bajrami; Satriano (14′ st Lammers).

A disp.: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Ebuehi, Ebuehi, Guarino, Degli Innocenti, Fazzini, Cambiaghi, Pjaca. All.: Zanetti



Arbitro: Pairetto

Marcatori: 24′ st rig. Lozano (N), 43′ st Zielinski (N)

Ammoniti: Ostigard (N); Bandinelli, Satriano, Parisi, Henderson (E)

Espulsi: 74′ Luperto (E) – doppia ammonizione