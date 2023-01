Video Gol Highlights Napoli-Cremonese 2-2 (6-7 dcr): Sintesi Coppa Italia 17-1-2023

Video Gol e Highlights Napoli-Cremonese 2-2 (6-7 dcr), Ottavi di finale Coppa Italia: segnano Pickel, Juan Jesus, Simeone e Afena-Gyan, che decide la sfida ai calci di rigore

La Cremonese batte il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Non basta la rimonta per i partenopei, che vengono eliminati clamorosamente ai calci di rigore dai lombardi, che si qualificano ai quarti di finale come quinta squadra finora del rooster.

Sintesi di Napoli-Cremonese 2-2 (6-7 dcr)

Un po’ di turnover per Luciano Spalletti, che schiera Olivera in difesa con Ostigard, Juan Jesus e Bereszynski davanti a Meret, addirittura Gaetano, Elmas e Ndombele in mediana e il tridente d’attacco costituito da Raspadori, Simeone e Zerbin.

Esordio per Davide Ballardini con Hendry, Vasquez e Bianchetti in difesa a protezione di Carnesecchi, spazio a Sernicola e Quagliata sulle fasce, e in mediana il trio formato da Castagnetti, Meite e Pickel, con la coppia d’attacco costituita da Okereke e Ciofani.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza, per poi ribaltare l’azione ripartendo in contropiede.

Infatti, al 18′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Pickel, che trova il gol del vantaggio facendosi trovare al posto giusto al momento giusto al termine di un bellissimo contropiede di Okereke.

Dopo il giallo ad Elmas, finalmente i padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio accelerando nel giro della palla ed attaccando a testa bassa.

Al 33′ minuto i padroni di casa pareggiano con Juan Jesus, che ribadisce in rete la palla dopo la traversa di Simeone sulla super parata di Carnesecchi alla conclusione di Ndombele sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

E al 36′ minuto i padroni di casa completano la rimonta con Simeone, che ribalta il risultato con il suo solito colpo di testa sul cross di Zerbin.

Il velocissimo uno-due taglia le gambe agli ospiti, che sembrano accusare il colpo e si innervosiscono, come dimostra l’ammonizione di Okereke.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che vede i padroni di casa gestire con qualità e ritmo il vantaggio, mentre gli ospiti non cambiano atteggiamento.

Dopo la conclusione di Raspadori, solo esterno della rete, e le ammonizioni di Quagliata e Zerbin, spazio a Politano, Anguissa, Lobotka, Afena-Gyan, Tsadjout, Buonaiuto e Valeri, che sostituiscono i due ammoniti poco prima e Raspadori, Gaetano, Okereke, Ciofani e Castagnetti.

I padroni di casa si rendono più volte pericolosi con Elmas prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Kim, Zanimacchia e Zielinski subentrare per Ostigard, Hendry e proprio il macedone.

Al 87′ minuto gli ospiti pareggiano clamorosamente con Afena-Gyan, colpo di testa imparabile sul cross di testa di Zanimacchia.

Nel finale c’è ancora tempo per le ammonizioni di Lobotkta e Meite, ma le due squadre non riescono a farsi male.

Nei tempi supplementari c’è spazio per il giallo a Valeri, al 100′ minuto all’espulsione a Sernicola per doppia ammonizione, all’entrata in campo di Osimhen per Ndombele e Aiwu per Pickel, al clamoroso palo di Simeone e alle occasioni clamorose di Osimhen, Anguissa e Politano.

Ai calci di rigore:

Politano gol

Vasquez gol

Simeone gol

Buonaiuto gol

Zielinski gol

Tsadjout gol

Lobotka sbaglia

Valeri gol

Osimhen gol

Afena-Gyan gol

Highlights e Video Gol di Napoli-Cremonese 2-2 (6-7 dcr):

Tabellino di Napoli-Cremonese 2-2 (6-7 dcr)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Bereszynski, Juan Jesus, Ostigard (82′ Kim), Olivera; Ndombele (100′ Osimhen), Gaetano (65′ Lobotka); Elmas (85′ Zielinski), Raspadori (65′ Anguissa), Zerbin (65′ Politano); Simeone. All: Spalletti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Hendry (82′ Zanimacchia), Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Meite, Castagnetti (66′ Bonaiuto), Pickel (108′ Aiwu), Quagliata (70′ Valeri); Okereke (66′ Afena-Gyan), Ciofani (66′ Tsadjout). All: Ballardini.

ARBITRO: Ferrieri Caputi (di Livorno)

GOL: 18′ Pickel (C), 33′ Juan Jesus (N), 36′ Simeone (N), 87′ Afena-Gyan (C)

ASSIST: Okereke (C, 0-1), Zerbin (N, 2-1), Zanimacchia (C, 2-2)

AMMONITI: Vasquez (C), Okereke (C), Quagliata (C), Zerbin (N), Juan Jesus (N), Meite (C), Valeri (C)

ESPULSI: Sernicola (C)

NOTE: sequenza rigori: ; recupero 4+7+1+2.