Video Gol Highlights Napoli-Como 3-1: Sintesi 4-10-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Como 3-1, 7° Giornata Serie A: segnano McTominay, Strefezza, Lukaku e David Neres

Il Napoli batte il Como allo Stadio Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel primo anticipo del venerdì sera della settima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i partenopei, sempre più primi in classifica, che fermano i lombardi dopo tre risultati utili consecutivi.

Sintesi di Napoli-Como 3-1

Ancora out Meret e Mario Rui per Antonio Conte, che schiera Caprile a porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa, i soliti Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana e Politano, Lukaku e Kvaratskhelia in attacco.

Non ci sono Barba e Cerri per Cesc Fabregas, che punta su Van der Brempt, Dossena, Kempf e Moreno in difesa a protezione di Audero, i soliti Perrone e Sergi Roberto in mediana, confermato Fadera nel tridente dei trequartisti con Nico Paz e Strefezza alle spalle di Cutrone unica punta.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono dietro la linea della palla.

La trama è scritta a causa della rete del vantaggio dei padroni di casa dopo 26” di McTominay, praticamente al calcio d’inizio, su assist di Lukaku, che sblocca il risultato e porta gli avversari a prendere in mano il pallino del gioco.

Il più pericoloso è il talentuoso Nico Paz, che prima non trova la porta per pochi centimetri e poi colpisce un palo fragoroso con una bella conclusione da fuori area, mentre ci prova il solo Politano dall’altra parte.

Al 43′ minuto gli ospiti riescono meritatamente a pareggiare con un destro a fulmicotone da fuori area di Strefezza, al termine dell’ennesima azione corale.

La partita continua ad essere molto divertente anche nel secondo tempo, soprattutto perché i padroni di casa entrano con tutt’altro piglio, mentre gli ospiti continuano a macinare gioco, alzando troppo il baricentro, lasciando spazi importanti agli avversari.

Al 53′ minuto i padroni di casa tornano in vantaggio con Lukaku, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Sergi Roberto su Olivera.

I toni si alzano, l’intensità e l’aggressività crescono, come dimostrano le ammonizioni di Strefezza e Buongiorno prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Belotti, Engelhardt, Verdi, David Neres e Mazzocchi subentrare a Strefezza, Van der Brempt, Fadera, Kvaratskhelia e Politano.

All’86′ minuto, all’improvviso, geniale assist di Lukaku per David Neres, che riesce a sbloccarsi anche in campionato raddoppiano il vantaggio.

Nel finale c’è spazio a Simeone, Spinazzola, Gabrielloni, Sala e Gilmour al posto di Lukaku, Olivera, Cutrone, Moreno e Lobotka, mentre Audero nega la doppietta a David Neres.

Highlights e Video Gol di Napoli-Como 3-1:

Tabellino di Napoli-Como 3-1

Napoli (4-2-3-1): Caprile 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 5,5, Olivera 6 (43′ st Spinazzola sv); Anguissa 6,5, Lobotka 6,5 (46′ st Gilmour sv); Politano 6 (34′ st Neres 7), McTominay 7, Kvaratskhelia 5,5 (34′ st Mazzocchi 6); Lukaku 7 (43′ st Simeone sv). A disp.: Turi, Contini, J. Jesus, Marin, Gilmour, Folorunsho, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All.: Conte 6,5.



Como (4-2-3-1): Audero 6; van der Brempt 6 (38′ st Engelhardt sv), Kempf 5, Dossena 5, Moreno 5,5 (46′ st Sala sv); Sergi Roberto 5, Perrone 6; Strefezza 6,5 (38′ st Belotti sv), Paz 6, Fadera 5,5 (23′ st Verdi 5,5); Cutrone 5,5 (46′ st Gabrielloni sv). A disp.: Reina, Goldaniga, Fellipe Jack, Iovine, Baselli, Braunoder, Mazzitelli, Jasim, Da Cunha. All.: Fabregas 6.



Arbitro: Feliciani

Marcatori: 1′ McTominay (N), 43′ Strefezza (C), 8′ st rig. Lukaku (N), 41′ st Neres (N)

Ammoniti: Buongiorno, all. Conte (N)

Espulsi: nessuno

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.