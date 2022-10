Video Gol Highlights Napoli-Bologna 3-2: Sintesi 16-10-2022

Video Gol e Highlights Napoli-Bologna 3-2, 10° Giornata Serie A: segnano Zirkzee, Juan Jesus, Lozano, Barrow e Osimhen

Il Napoli batte il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nel posticipo pomeridiano della domenica della decima giornata di Serie A.

Decima vittoria consecutiva per i partenopei tra tutte le competizioni, addirittura quattordicesimo risultato utile consecutive tra campionato e coppa e primo posto in classifica con ventisei punti.

I felsinei si fermano subito dopo il pareggio della scorsa settimana e un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite.

Sintesi di Napoli-Bologna 3-2

Out Anguissa e Rrahmani per Luciano Spalletti, che sceglie Juan Jesus e Mario Rui in difesa con Kim e Di Lorenzo davanti a Meret, puntando su Ndombele, Lobotka e Zielinski in mediana e Politano, Raspadori e Kvaratskhelia in attacco, solo panchina per Osimhen.

Non ci sono Arnautovic, Kasius e Schouten per Thiago Motta, che punta su Bonifazi, Lucumì, Posch, Cambiaso e Medel in difesa, lancia Ferguson in mediana con Dominguez e Aebischer e schiera la coppia d’attacco formata da Barrow e Zirkzee.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che i ritmi sono molto intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono compatti ed ordinati dietro la linea della palla, non riuscendo però a ribaltare l’azione.

I padroni di casa creano una marea di occasioni con Raspadori, Mario Rui che colpisce una traversa, e Politano, ma manca sempre un po’ di cinismo, mentre viene ammonito Dominguez.

Gol sbagliati, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Al 41′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Zirkzee, al termine di una bella triangolazione con Cambiaso, praticamente alla prima sortita offensiva.

Nel finale, però, i padroni di casa riescono a pareggiare al 45′ minuto con Juan Jesus su sviluppi di un calcio d’angolo.

Succede di tutto e di più nel secondo tempo, che si apre con l’entrata in campo di Osimhen e Lozano al posto di Politano e Raspadori.

E, infatti, al 48′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con Lozano, al posto giusto al momento giusto sulla respinta del portiere alla conclusione di Skorupski.

Ma gli ospiti pareggiano subito al 51′ minuto con Barrow, una conclusione della distanza sulla quale Meret è colpevole.

Le squadre si allungano molto, visto che vogliono vincere, lasciando un po’ di spazio agli avversari e favorendo lo spettacolo e il divertimento.

Dopo un tentativo di Kvaratskhelia ci pensa Skorupski, anche ammonito, a salvare su Di Lorenzo, prima del gol di Osimhen al 69′ minuto su assist perfetto del georgiano.

⏱️ 𝗙𝗧 | 𝗜𝗹 𝗡𝗮𝗽𝗼𝗹𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝘁𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗽𝗶ù 𝗶𝗹 𝘁𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗦𝗧𝗢𝗣!

Ancora una vittoria per gli uomini di Spalletti.#NapoliBologna pic.twitter.com/7sFEBFZ9Dw — Lega Serie A (@SerieA) October 16, 2022

Girandola di cambi: dentro De Silvestri, Elmas, Moro, Olivera, Lykogiannis, Sansone e Demme, fuori Cambiaso, Ndombele, Medel, Mario Rui, Posch, Aebischer e Lobotka.

Nel finale c’è ancora tempo per un clamoroso incrocio dei pali di Zielinski, un paio di errori sotto porta di Osimhen, un miracolo di Skorupski su Lozano e un giallo a Sansone e Lykogiannis.

Highlights e Video Gol di Napoli-Bologna 3-2:

Tabellino di Napoli-Bologna 3-2

Napoli (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 6,5, Kim 6, Juan Jesus 7, Mario Rui 6,5 (31′ st Olivera 6); Ndombele 6 (25′ st Elmas 6), Lobotka 6 (37′ st Demme sv), Zielinski 7; Politano 6 (1′ st Lozano 7), Raspadori 6 (1′ st Osimhen 7,5), Kvaratskhelia 7,5. A disp.: Marfella, Sirigu, Demme, Gaetano, Ostigard, Simeone, Zanoli, Zedadka, Zerbin. All.: Spalletti 7.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 5,5 (32′ st Lykogiannis sv), Bonifazi 5,5, Lucumì 5,5, Cambiaso 5,5 (44′ st De Silvestri sv); Medel 6 (25′ st Moro 5,5), Ferguson 6; Aebischer 5,5 (32′ st Sansone sv), Dominguez 6, Barrow 6,5; Zirkzee 6. A disp.: Bardi, Orsolini, Raffaelli, Raimondo, Soriano, Sosa, Soumaoro. All.: Motta 6.



Arbitro: Cosso

Marcatori: 41′ Zirkzee (B), 45′ Juan Jesus (N), 4′ st Lozano (N), 6′ st Barrow (B), 24′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Dominguez, Skorupski, Sansone, Lykogiannis (B)

Espulsi: nessuno