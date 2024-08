Video Gol Highlights Napoli-Bologna 3-0: Sintesi 25-8-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Bologna 3-0, 2° Giornata Serie A: segnano Simeone, Di Lorenzo e Kvaratskhelia

Il Napoli batte il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella seconda giornata di Serie A.

Prima vittoria in campionato per i partenopei, che riscattano la sconfitta dell’esordio, mentre i felsinei restano con un solo punti in classifica.

Sintesi di Napoli-Bologna 3-0

Squadra praticamente confermata per Antonio Conte, che schiera Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa a protezione di Meret, si affida a Olivera a centrocampo con Anguissa, Lobotka e Mazzocchi, mentre in attacco sceglie Raspadori con Politano e Kvaratskhelia.

Non ci sono Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson per Vincenzo Italiano, che punta su Posch, Erlic, Beukema e Lykogiannis in difesa davanti a Skorupski, in mediana c’è Aebischer con Freuler e Moro, mentre viene confermato Castro in attacco con Orsolini e Ndoye.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi, che vive soprattutto di fiammate. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti sono ben messi in campo e sanno rispondere con qualità.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Raspadori, si fa male Erlic, che viene sostituito da Lucumì, mentre Meret è attento su Castro e la traversa ferma Kvaratskhelia prima del giallo a Mazzocchi.

Nel finale prima il tiro di Politano sfiora il palo dopo la deviazione di Lucumì, poi al 47′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Di Lorenzo, che trova il gol del vantaggio su assist di Kvaratskhelia.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, anche perché gli ospiti non riescono a reagire con qualità, anche a causa dell’ottima fase difensiva dei padroni di casa, che sulla trequarti si muovono con destrezza.

Vengono ammoniti Posch, Lucumì e Rrahmani, entrano Odgaard, Karlsson e Miranda al posto di Orsolini, Ndoye e Lykogiannis, ma al 75′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Kvaratskhelia, grazie ad una bellissima giocata personale.

Il secondo gol taglia le gambe definitivamente agli ospiti, che restano troppo bassi e subiscono il possesso palla dei padroni di casa nel giro dei cambi che vedono coinvolti David Neres, Spinazzola, Fabbian e Simeone subentrare a Politano, Mazzocchi, Aebischer e Raspadori.

Nel finale c’è anche gioia per Simeone, che al 94′ minuto cala il tris sfruttando il bellissimo assist di David Neres.

Highlights e Video Gol di Napoli-Bologna 3-0:

Tabellino di Napoli-Bologna 3-0

Napoli (3-4-2-1): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6, Buongiorno 6,5; Mazzocchi 6 (32′ st Spinazzola sv), Anguissa 6, Lobotka 6, Olivera 6,5; Politano 6,5 (43′ st Neres 7), Kvaratskhelia 7,5; Raspadori 6 (38′ st Simeone 6,5). A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Mezzoni, Gaetano, Saco, Iaccarino, Cheddira, Zerbin, Ngonge.. All.: Conte 6,5.



Bologna (4-3-3): Skorupski 6; Posch 5,5, Erlic 6 (19′ Lucumì 5), Beukema 5, Lykogiannis 5,5 (17′ st Miranda 6); Freuler 6, Moro 5,5, Aebischer 5,5 (35′ st Fabbian sv); Orsolini 5 (17′ st Karlsson 5), Castro 5,5, Ndoye 5,5 (17′ st Odgaard 5). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Corazza, De Silvestri, Pobega, Byar, Urbanski, Dallinga.. All.: Italiano 5,5.



Arbitro: Pairetto

Marcatori: 47′ Di Lorenzo, 30′ st Kvaratskhelia, 49′ st Simeone

Ammoniti: Mazzocchi, Rrahmani (N); Lucumì, Posch (B)

Espulsi: nessuno

