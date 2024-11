Video Gol Highlights Napoli-Atalanta 0-3: Sintesi 3-11-2024

Video Gol e Highlights Napoli-Atalanta 0-3, 11° Giornata Serie A: doppietta di Lookman e rete di Retegui

L’Atalanta batte il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nell’anticipo della domenica dell’undicesima giornata di Serie A.

La capolista perde dopo nove risultati utili consecutivi e cinque vittorie consecutive, mentre i bergamaschi racimolano la quinta vittoria consecutiva portandosi a quota ventidue punti.

Sintesi di Napoli-Atalanta 0-3

Out Mario Rui, Lobotka e Folorunsho per Antonio Conte, che schiera la formazione titolarissima con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa davanti a Meret, in mediana ancora Gilmour con McTominay e Anguissa, in attacco Politano e Kvaratskhelia ai lati di Lukaku.

Non ci sono Scalvini e Scamacca per Gian Piero Gasperini, che punta su Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa a protezione di Carnesecchi, a centrocampo Zappacosta, Ederson, De Roon e Ruggeri, avanzato Pasalic con De Ketelaere sulla trequarti alle spalle di Lookman unica punta.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto simili nel pressing e nell’aggressività, ben messe in campo e letali in contropiede.

Dopo un tentativo di Lukaku, al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Lookman, che trova il gol del vantaggio al termine di una bella azione corale.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria colpendo subito un palo clamoroso con McTominay, mentre Anguissa e Pasalic non trovano la porta da ottima posizione.

Al 30′ minuto gli ospiti raddoppiano, ancora una volta Lookman, conclusione pazzesca da fuori area al termine di un bel contropiede di De Ketelaere.

Nel finale le due squadre si allungano un po’ e ci sono occasioni da una parte e dall’altra con Lukaku, De Ketelaere e Pasalic.

Cambia sensibilmente il copione della partita in un secondo tempo caratterizzato dal possesso palla dei padroni di casa e dalla fase difensiva degli ospiti, sempre letali in contropiede.

Ci provano Kvaratskhelia, Lukaku, Zappacosta e Ederson prima della rete annullata a Kolasinac al 53′ minuto per posizione di fuorigioco, mentre Rrahmani e Ederson non spaventano i due portieri.

Entrano Ngonge, Raspadori, Kossounou, David Neres, Retegui, Samardzic, Simeone, Spinazzola, Bellanova e Brescianini al posto di Politano, Gilmour, l’ammonito Kolasinac, Kvaratskhelia, il poco cinico Lookman, De Ketelaere, Lukaku, Olivera, Zappacosta e Pasalic.

Nel finale arriva anche il terzo gol degli ospiti al 93′ minuto con il capolavoro di Retegui, destro al volo sul cross di Bellanova.

Tabellino di Napoli-Atalanta 0-3

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (31′ st Spinazzola), Anguissa, Gilmour (17′ st Raspadori), McTominay, Politano (16′ st Ngonge), Lukaku (31′ st Simeone), Kvaratskhelia (26′ st Neres). A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Mazzocchi. All.: Conte



Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac (26′ st Kossounou), Zappacosta (37′ st Bellanova), de Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic (38′ st Brescianini), De Ketelaere (31′ st Samardzic), Lookman (31′ st Retegui). A disp.: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Palestra. All.: Gasperini



Arbitro: Doveri

Marcatori: 10′ e 31′ Lookman (A), 47′ st Retegui

Ammoniti: Kolasinac (A), Djimsiti (A), Mazzocchi (N), Retegui (A)

Espulsi:

Note:

