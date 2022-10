Video Gol Highlights Napoli-Ajax 4-2: Sintesi 12-10-2022

Video Gol e Highlights Napoli-Ajax 4-2, 4° Giornata Gruppo A Champions League: Spalletti qualificato agli ottavi di finale con le reti di Osimhen, Lozano, Raspadori e Kvaratskhelia, inutili di Klaassen e Bergwijn

Il Napoli batte l’Ajax allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, conosciuto anche come Stadio San Paolo, nella quarta giornata del Gruppo A della fase a gironi di Champions League.

I partenopei conquistano matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale con due turni d’anticipo con la quarta vittoria consecutiva, en plein con quattro vittorie su quattro.

Bruttissima sconfitta per gli olandesi, che almeno non subiscono un’altra umiliazione dopo quella della scorsa settimana e ora dovranno per forza vincere entrambe le prossime partite per tentare di superare il turno.

Sintesi di Napoli-Ajax 4-2

Out solo Rrahmani per Luciano Spalletti, che recupera Osimhen per la panchina e sceglie Olivera e Juan Jesus in difesa con Kim e Di Lorenzo davanti a Meret, ritrovando Zielinski a centrocampo con Anguissa e Lobotka e Lozano nel tridente d’attacco con Raspadori e Kvaratskhelia.

Non ci sono Ihattaren, Kaplan, Rensch e Tadic per Alfred Schreuder, che schiera Sanchez in difesa con Timber, Blind e Bassey a protezione di Pasveer, rilanciando Klaassen in mediana con Alvarez e Taylor e avanzando Berghuis nel tridente d’attacco con Bergwijn e Kudus.

E’ una partita meravigliosa nel primo tempo, disputato su ritmi davvero intensi. I padroni di casa entrano in campo con una qualità e una velocità incredibili, anche perché gli ospiti in difesa ballano la samba e lasciano troppi spazi agli avversari.

Infatti, al 4′ minuto i padroni di casa sbloccano subito il risultato trovando il gol del vantaggio con Lozano, che completa una bellissima triangolazione con Zielinski beffando di testa il portiere avversario.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, tentano di fare possesso palla e attaccano a testa bassa gli avversari, sfiorando il pareggio subito con Bergwijn, sul quale è bravissimo Meret, Kudus e Berghuis, poco precisi sotto porta.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Lozano al termine di una spettacolare giocata di Kvaratskhelia, al 16′ minuto i padroni di casa raddoppiano con un sinistro sotto al sette di Raspadori, su assist ancora di Kvaratskhelia, che aveva scambiato molto bene con Zielinski.

Gli ospiti provano ad accrescere l’aggressività, come dimostra anche l’ammonizione di Taylor, che poco dopo colpisce solo l’esterno della rete, e Sanchez.

Il secondo tempo inizia con il botto, visto che gli ospiti entrano in campo con tutt’altro piglio, molto più convinti e, soprattutto, con rabbia ed orgoglio.

E, infatti, al 47′ minuto gli ospiti riaprono la partita con un bel colpo di testa di Klaassen su cross di Bassey.

Si fa male Anguissa, sostituito da Ndombele, nello slot sfruttato pure per inserire Osimhen per Raspadori, e i padroni di casa tornano a macinare gioco per mettere in chiaro subito chi comanda, costringendo Alvarez al giallo e spaventando Pasveer con una conclusione potente di Ndombele e un colpo di testa di Osimhen.

Al 62′ minuto i padroni di casa segnano ancora con Kvaratskhelia, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Timber.

Entrano Baas, Grillitsch e Brobbey per Sanchez, Taylor e Kudus, ma vengono ammoniti Bassey e Bergwijn e i padroni di casa inseriscono Elmas e Politano per Lozano e Kvaratskhelia, dopo che il messicano si era divorato la doppietta tutto solo davanti al portiere.

Al 83′ minuto gli ospiti tornano un’altra volta in partita segnando con Bergwijn, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Juan Jesus su Brobbey.

Nel finale c’è spazio per Ocampos per Bergwijn e Conçeiçao per Berghuis e anche Gaetano per Zielinski, prima del gol di Osimhen al 90′ minuto, che sfrutta una frittata da Blind e Baas, e viene ammonito anche Politano.

Tabellino di Napoli-Ajax 4-2

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa (5′ st Ndombélé), Lobotka, Zielinski (43′ st Gaetano); Lozano (32′ st Politano), Raspadori (5′ Osimhen), Kvaratskhelia (32′ st Elmas).

A disp.: Idasiak, Sirigu, Maro Rui, Simeone, Zerbin, Ostigard, Zanoli. All.: Spalletti



Ajax (4-3-3): Pasveer; Sanchez (20′ st Baas), Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor (20′ st Grillitsch); Berghuis (39′ st Conceicao), Kudus (20′ st Brobbey), Bergwijn (39′ st Ocampos).

A disp.: Stekelenburg, Gorter, Wijndal, Lucca, Rogeer, Magallan. All.: Schreuder



Arbitro: Zwayer (Ger)

Marcatori: 4′ Lozano (N), 16′ Raspadori (N), 5′ st Klaassen (A), 17′ st rig. Kvaratskhelia (N), 38′ st rig. Bergwijn (A), 45′ st Osimhen (N)

Ammoniti: Juan Jesus, Osimhen, Politano (N); Taylor, Sanchez, Bassey (A)

Espulsi: –