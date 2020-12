Video gol highlights Monza-Vicenza 1-1: sintesi 02-12-2020

Risultato Monza-Vicenza 1-1, recupero 3° giornata Serie B: un buon pari quello tra brianzoli e berici, che si dividono la posta e migliorano leggermente la loro classifica (Monza ottavo e Vicenza dodicesimo). In gol Maric e Dalmonte.

I brianzoli iniziano bene e prendono spesso l’iniziativa, ma al 7° minuto la prima occasione è per i berici con un tiro di Dalmonte che, a causa di una deviazione in scivolata di Bellusci, prende una traiettoria pericolosa che costringe Lamanna a volare e mettere in corner.

Al 18° il Monza riesce a passare alla sua prima vera chance: Sampirisi fugge sulla fascia destra e crossa sul secondo palo per Maric, che con una zuccata imperiosa batte Perina, che poteva fare meglio in presa, insaccando nell’angolo opposto.

I padroni di casa vogliono chiudere presto i conti e collezionano varie occasioni: al 22° e al 26° Perina è bravissimo a sventare un tiro a giro di Mota Carvalho prima e una pericolosa deviazione del compagno di squadra Da Riva poi, mentre alla mezz’ora tira un sospiro di sollievo su un gran sinistro da posizione angolata di Maric terminato fuori di poco.

Nell’ultimo quarto d’ora i veneti cercano di scuotersi ed è Dalmonte a prendere l’iniziativa con un paio di tiri da fuori che impensieriscono Lamanna, ma sono comunque imprecisi. Al 43° l’ultima emozione prima del duplice fischio: un calcio di punizione dalla destra di Dalmonte arriva a Pasini, ben appostato sul secondo palo, ma il difensore impatta male la sfera e conclude altissimo.

Il Vicenza cerca di rimediare allo svantaggio in tempo brevi e al 52° Lamanna deve intervenire su un attacco pericoloso di Gori.

La pressione dei vicentini è elevata e al 57° porta al pareggio: Dalmonte inventa un gran destro da oltre venti metri e beffa Lamanna, mal posizionato, insaccando sul primo palo.

Al 59° Boateng, molto più vivo rispetto alla scialba prima frazione, manca la porta da posizione ottimale mandando fuori un cross invitante; ci prova anche Mota Carvalho in due frangenti, al 63° e al 69°, ma Perina è sempre attento.

Da questo momento in poi non vi sono più grosse emozioni e il match si avvia placidamente verso la fine; ci sono vari tentativi, ma mai insidiosi.

Migliori in campo i due marcatori Maric e Dalmonte (7), sempre nel vivo del match e spesso pericolosi, mentre i peggiori sono Boateng (5), ancora deludente, e Longo (5), non pervenuto nemmeno oggi.

Tabellino Monza-Vicenza 1-1, recupero 3° giornata Serie B

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Fossati (54′ Barberis), D’Errico (70′ Barillà); Boateng (70′ Machin); Mota Carvalho, Maric (85′ Marin). Allenatore: Brocchi

Vicenza (4-4-2): Perina; Bruscagin, Pasini, Cappelletti, Beruatto (84′ Barlocco); Guerra (59′ Vandeputte), Da Riva (77′ Zonta), Cinelli, Dalmonte (85′ Jallow); Gori, Longo (59′ Meggiorini). Allenatore: Di Carlo

Marcatori: 18′ Maric e 57′ Dalmonte

Arbitro: Camplone

Ammoniti: Da Riva, Longo, Paletta, Fossati, Bellusci e Cappelletti

