Video Gol Highlights Monza-Udinese 1-2: sintesi 09-12-2024

Il Risultato di Monza-Udinese 1-2, 15° giornata Serie A: i friulani espugnano l'”U-Power Stadium” e mettono fine a una serie senza vittorie durata cinque partite. Il Monza avrebbe meritato almeno il pareggio, ma spreca troppo in attacco e resta con un pugno di mosche in mano.

Lucca e Bijol spingono l’Udinese, inutile il gol del momentaneo pareggio di Kyriakopoulos.

La Sintesi di Monza-Udinese 1-2

Dopo appena sei minuti di gioco, l’equilibrio si rompe a favore degli ospiti: Zemura, servito da Ekkelenkamp, crossa alla perfezione in area pescando Lucca, che di testa batte imparabilmente Turati.

Dopo l’annullamento del raddoppio, sempre ad opera di Lucca, per offside, l’Udinese inizia a ballare e a sbagliare e il Monza ha varie occasioni per pareggiare: prima del 20° i brianzoli si rendono pericolosissimi con un cross potente di Carboni che esce senza che i compagni in area vi arrivino e Bianco sfiora il palo con un tiro da fuori area.

I friulani reggono senza fare molto, anche se rischiano di nuovo nel finale con un tiro da dentro l’area di Pereira respinto da Giannetti al 38° e una conclusione fiori di pochissimo al 43° di Bondo. Poco dopo, finisce il primo tempo.

L’Udinese raggiunge quota 20 punti e sale al 9° posto, mentre il Monza resta penultimo con 10. Nesta rischia?

Nemmeno il tempo di riorganizzarsi che il Monza pareggia e con ampio merito: Maldini è bravissimo nella sua azione personale che termina con sfondamento in area e tiro che, deviato da un Giannetti che stasera funge anche da estremo difensore, arriva sul sinistro di Kyriakopoulos che conclude di potenza dal centro dell’area e fulmina Sava.

Successivamente le occasioni fioccano: al 52° è impreciso Caprari, che riceve palla da Izzo e angola troppo da posizione favorevole, al 54° è strepitoso Sava su una zuccata a colpo sicuro di Djuric e, infine, al 55° lo è anche Turati su una sventola di Thauvin dopo insistita azione personale.

Il Monza preme e l’Udinese sembra alle corde, ma al 70° è proprio la squadra bianconera, con una nuova ripartenza a tornare in vantaggio: Ekkelenkamp serve Bijol, partito dalla difesa, il quale percorre il campo e arriva nell’area opposta battendo Turati con un tiro angolato.

Al 79° il Monza sfiora il 2-2 con un gran colpo di testa del nuovo entrato Dany Mota infrantosi sulla traversa, mentre al 90° Lucca spreca l’1-3 calciando altissimo da posizione vantaggiosa. Dopo cinque minuti di recupero, il match finisce.

Highlights e Video Gol di Monza-Udinese 1-2

Il Tabellino di Monza-Udinese 1-2

Monza (3-4-2-1): Turati; Pablo Marì, Carboni (71′ Birindelli), Izzo; Pedro Pereira (71′ Dany Mota), Bondo, Bianco (79′ Sensi), Kyriakopoulos; Maldini (84′ Maric), Caprari (79′ Forson); Djuric. Allenatore: Nesta

Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga (46′ Kristensen), Lovric (90′ Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp (93′ Abankwah); Thauvin (76′ Bravo), Lucca. Allenatore: Runjaic

Marcatori: 6′ Lucca, 47′ Kyriakopoulos e 70′ Bijol

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Caprari, Karlstrom e Bravo

