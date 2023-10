Video Gol Highlights Monza-Udinese 1-1: Sintesi 29-10-2023

Video Gol e Highlights Monza-Udinese 1-1, 10° Giornata Serie A: segnano Colpani e Lucca

Solo un pareggio tra Monza e Udinese all’U-Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nella decima giornata di Serie A.

I brianzoli tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana portandosi a quota tredici punti, mentre è il quarto pareggio consecutivo per i friulani, ai quali non sembra essere bastato il cambio in panchina.

Stand con logo della Lega calcio Serie A prima di una partita di questa stagione/Stadiosport.it

Sintesi di Monza-Udinese 1-1

Assenti Caprari, D’Ambrosio, Izzo e Gomez per Raffaele Palladino, che schiera Caldirola, Pablo Marì e Carboni in difesa davanti a Di Gregorio, i soliti Ciurria, Pessina, Gagliardini e Kyriakopoulos a centrocampo, con Colpani e Vignato sulla trequarti alle spalle di Colombo unica punta.

Indisponibili Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue e Semedo per Gabriele Cioffi, che punta su Kabasale, Bijol e Perez in difesa a protezione di Silvestri, a centrocampo ci sono Ebosele, Samardzic, Walace, Payero e Zemura, mentre in attacco Pereyra agisce alle spalle di Success.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, tra due squadre in evidente difficoltà nel trovare le giuste soluzioni offensive, visto che sono compatte in fase difensiva.

Dopo un tentativo di Zemura, i padroni di casa si rendono pericolosi con Colombo e Vignato, mentre gli ospiti sfiorano il vantaggio con Bijol e Samardzic.

Al 27′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Colpani, che trova il gol del vantaggio su assist di Kyriakopoulos, mentre nel finale viene ammonito Pablo Marì.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che vede gli ospiti sicuramente più reattivi a centrocampo.

Dopo un tentativo di Zemura, entrano Lucca, Ferreira, Bondo, Mota, Lovric e Kamara al posto di Zemura, Samardzic, Ebosele, Pablo Marì, Vignato e Payero.

Al 66′ minuto gli ospiti segnano il gol del pareggio con Lucca, bravo a sfruttare una rimessa laterale di Kabasele.

FT | 🫶 Cuore 𝟏 – 🧠 Testa 𝟏 #MonzaUdinese pic.twitter.com/WeUcKNv7En — Lega Serie A (@SerieA) October 29, 2023

Gli ospiti trovano nuove energie e sfiorano la rimonta con Lovric prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Maric, Birindelli e Carboni subentrare per Colombo, Colpani e Ciurria.

Nel finale vengono ammoniti Pessina e Ferreira, mentre i padroni di casa si divorano il gol vittoria con Carboni.

Highlights e Video Gol di Monza-Udinese 1-1:

Tabellino di Monza-Udinese 1-1

Marcatori: 27’ pt Colpani (M), 11’ st Lucca (U)

Assist: 27’ pt Kyriakopoulos (M) ; 11’ st Kabasele (U).

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marì (15’ st Bondo), A. Carboni; Ciurria (40’ st V. Carboni), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani (34’ st Birindelli), Vignato (15’ st Mota); Colombo (34’ st Maric). All. Palladino.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele (10’ st Ferreira), Samardzic (10’ st Lucca), Walace, Payero (17’ st Lovric), Zemura (17’ st Kamara); Pereyra; Success. All. Cioffi.

Ammoniti: Marì (M), Ferreira (U), Pessina (M).

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna.